https://ria.ru/20250307/rt-2003723734.html

Telegram-канал "RT на русском" подвергся атаке ботов

Telegram-канал "RT на русском" подвергся атаке ботов - РИА Новости, 07.03.2025

Telegram-канал "RT на русском" подвергся атаке ботов

Редакция Telegram-канала "RT на русском" сообщила о массированной атаке ботов, отметив аномальный приток аккаунтов "с иностранными именами". РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Редакция Telegram-канала "RT на русском" сообщила о массированной атаке ботов, отметив аномальный приток аккаунтов "с иностранными именами". "На наш Telegram-канал идёт массированная атака ботов: подписываются сотни аккаунтов с иностранными именами. Цель и заказчик неизвестны. "Левые" аккаунты будут удалены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002863822.html

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