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Telegram-канал "RT на русском" подвергся атаке ботов - РИА Новости, 07.03.2025
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19:30 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/rt-2003723734.html
Telegram-канал "RT на русском" подвергся атаке ботов
Telegram-канал "RT на русском" подвергся атаке ботов - РИА Новости, 07.03.2025
Telegram-канал "RT на русском" подвергся атаке ботов
Редакция Telegram-канала "RT на русском" сообщила о массированной атаке ботов, отметив аномальный приток аккаунтов "с иностранными именами". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:30:00+03:00
2025-03-07T19:30:00+03:00
технологии
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в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Редакция Telegram-канала "RT на русском" сообщила о массированной атаке ботов, отметив аномальный приток аккаунтов "с иностранными именами". "На наш Telegram-канал идёт массированная атака ботов: подписываются сотни аккаунтов с иностранными именами. Цель и заказчик неизвестны. "Левые" аккаунты будут удалены", - говорится в сообщении.
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Новости
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РИА Новости
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технологии, россия, в мире, телеканал rt, общество
Технологии, Россия, В мире, Телеканал RT, Общество
Telegram-канал "RT на русском" подвергся атаке ботов

RT сообщил о массированной атаке ботов на русскоязычный Telegram-канал

© Фото : RTСтудия RT
Студия RT - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : RT
Студия RT. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Редакция Telegram-канала "RT на русском" сообщила о массированной атаке ботов, отметив аномальный приток аккаунтов "с иностранными именами".
"На наш Telegram-канал идёт массированная атака ботов: подписываются сотни аккаунтов с иностранными именами. Цель и заказчик неизвестны. "Левые" аккаунты будут удалены", - говорится в сообщении.
Студия RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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