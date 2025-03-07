https://ria.ru/20250307/rossija-2003669448.html

Россия и Иран расширят сотрудничество в сфере авиасообщения

Россия и Иран расширят сотрудничество в сфере авиасообщения - РИА Новости, 07.03.2025

Россия и Иран расширят сотрудничество в сфере авиасообщения

Россия Россия и Иран планируют расширить сотрудничество в сфере авиасообщения, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:32:00+03:00

2025-03-07T16:32:00+03:00

2025-03-07T16:32:00+03:00

россия

иран

москва

аэрофлот

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_0:61:3086:1797_1920x0_80_0_0_43a495a444294044aaea73aca78a2628.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия Россия и Иран планируют расширить сотрудничество в сфере авиасообщения, сообщил Минтранс РФ. Консультации авиационных властей Российской Федерации и Исламской Республики Иран прошли в Минтрансе РФ. В рамках встречи стороны отметили значительный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в области воздушного транспорта. "Также достигнута договоренность об обмене предложениями по углублению взаимодействия между российскими и иранскими авиакомпаниями", - сообщили в Минтрансе. Там добавили, что иранская сторона пригласила российских коллег провести следующий раунд консультаций авиавластей в Иране. Сейчас из Москвы в Тегеран летают российский "Аэрофлот" (2 раза в неделю) и иранская Mahan Airlines (3 раза в неделю).

https://ria.ru/20241112/rossija-1983231751.html

россия

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, москва, аэрофлот, в мире