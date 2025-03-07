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Россия и Иран расширят сотрудничество в сфере авиасообщения
Россия и Иран расширят сотрудничество в сфере авиасообщения - РИА Новости, 07.03.2025
Россия и Иран расширят сотрудничество в сфере авиасообщения
Россия Россия и Иран планируют расширить сотрудничество в сфере авиасообщения, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:32:00+03:00
2025-03-07T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия Россия и Иран планируют расширить сотрудничество в сфере авиасообщения, сообщил Минтранс РФ. Консультации авиационных властей Российской Федерации и Исламской Республики Иран прошли в Минтрансе РФ. В рамках встречи стороны отметили значительный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в области воздушного транспорта. "Также достигнута договоренность об обмене предложениями по углублению взаимодействия между российскими и иранскими авиакомпаниями", - сообщили в Минтрансе. Там добавили, что иранская сторона пригласила российских коллег провести следующий раунд консультаций авиавластей в Иране. Сейчас из Москвы в Тегеран летают российский "Аэрофлот" (2 раза в неделю) и иранская Mahan Airlines (3 раза в неделю).
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россия, иран, москва, аэрофлот, в мире
Россия, Иран, Москва, Аэрофлот, В мире
Россия и Иран расширят сотрудничество в сфере авиасообщения
Минтранс: Россия и Иран планируют расширить сотрудничество в сфере авиасообщения