https://ria.ru/20250307/rossija-2003606140.html

Кремль призвал учитывать ядерные арсеналы в Европе в диалоге по разоружению

Кремль призвал учитывать ядерные арсеналы в Европе в диалоге по разоружению - РИА Новости, 07.03.2025

Кремль призвал учитывать ядерные арсеналы в Европе в диалоге по разоружению

Москва убеждена, что в ходе диалога по разоружению нельзя не учитывать европейские ядерные арсеналы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:01:00+03:00

2025-03-07T13:01:00+03:00

2025-03-07T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва убеждена, что в ходе диалога по разоружению нельзя не учитывать европейские ядерные арсеналы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "Абстрагироваться в ходе этого диалога (о ядерном разоружении с США - ред.) от европейских ядерных арсеналов невозможно, мы по-прежнему в этом убеждены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли Франция и Великобритания стать частью подобных переговоров как обладатели ядерных арсеналов. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.

https://ria.ru/20250307/magate-2003545695.html

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в мире, россия, сша, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, евросоюз