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В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО - РИА Новости, 07.03.2025
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09:21 07.03.2025 (обновлено: 09:23 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/rossija-2003551146.html
В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО
В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО - РИА Новости, 07.03.2025
В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО
Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не знаем, в какую сторону он это сделает", — сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, позитивно ли для РФ возможное изменение формата участия США в НАТО. Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО. В частности, Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, нато, nbc
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, NBC
В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО

Песков: Россия не знает, как Трамп изменит формат участия США в НАТО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, в какую сторону он это сделает", — сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, позитивно ли для РФ возможное изменение формата участия США в НАТО.
Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО. В частности, Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО
Вчера, 19:55
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОNBC
 
 
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