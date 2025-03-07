https://ria.ru/20250307/rossija-2003551146.html

В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО

В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО - РИА Новости, 07.03.2025

В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО

Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:21:00+03:00

2025-03-07T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не знаем, в какую сторону он это сделает", — сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, позитивно ли для РФ возможное изменение формата участия США в НАТО. Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО. В частности, Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.

https://ria.ru/20250306/tramp-2003493771.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, нато, nbc