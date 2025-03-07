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В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО
В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО - РИА Новости, 07.03.2025
В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО
Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:21:00+03:00
2025-03-07T09:21:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не знаем, в какую сторону он это сделает", — сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, позитивно ли для РФ возможное изменение формата участия США в НАТО. Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО. В частности, Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
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В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, NBC
В Кремле не знают, как Трамп изменит формат участия США в НАТО
Песков: Россия не знает, как Трамп изменит формат участия США в НАТО