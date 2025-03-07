Рябков обсудил с послом Ирана урегулирование вокруг ядерной программы
Рябков обсудил с послом Джалали урегулирование вокруг иранской ядерной программы
© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом Ирана Каземом Джалали в Москве, стороны обсудили урегулирование вокруг иранской ядерной программы, сообщил МИД РФ.
"Обсуждались вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, в том числе в свете продолжающей работу сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также применительно к международным усилиям по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Зафиксирован обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонней координации в русле соответствующих решений и установок руководства России и Ирана, а также с учетом результатов состоявшихся 25 февраля в Тегеране переговоров на уровне министров иностранных дел наших двух стран", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Президент США Дональд Трамп в феврале заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Он также заявлял, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.