Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/rezhim-2003614544.html
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.03.2025
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, говорится в распоряжении губернатора региона Юрия... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:27:00+03:00
2025-03-07T13:27:00+03:00
происшествия
жкх
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987733699_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ae8caa2f65f652273ee83f6f8aa2095.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, говорится в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря, опубликованном на сайте правовой информации. "В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области", - говорится в документе. Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС назначен замгубернатора области Сергей Бодряков. Администрациям муниципальных районов и городских округов в области рекомендовано в том числе обеспечить предоставление своевременного доступа населению в подвальные помещения и другие укрытия, а также обеспечить готовность пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003128019.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987733699_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a23fdf8d1abedcac4166c71bf317859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, ЖКХ, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрыва

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТренировка пожарных и спасателей
Тренировка пожарных и спасателей - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Тренировка пожарных и спасателей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, говорится в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря, опубликованном на сайте правовой информации.
"В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области", - говорится в документе.
Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС назначен замгубернатора области Сергей Бодряков.
Администрациям муниципальных районов и городских округов в области рекомендовано в том числе обеспечить предоставление своевременного доступа населению в подвальные помещения и другие укрытия, а также обеспечить готовность пунктов временного размещения.
Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа
5 марта, 09:15
 
ПроисшествияЖКХРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала