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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 07.03.2025
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, говорится в распоряжении губернатора региона Юрия... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:27:00+03:00
2025-03-07T13:27:00+03:00
2025-03-07T13:27:00+03:00
происшествия
жкх
ростовская область
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, говорится в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря, опубликованном на сайте правовой информации. "В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области", - говорится в документе. Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС назначен замгубернатора области Сергей Бодряков. Администрациям муниципальных районов и городских округов в области рекомендовано в том числе обеспечить предоставление своевременного доступа населению в подвальные помещения и другие укрытия, а также обеспечить готовность пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003128019.html
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происшествия, жкх, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, ЖКХ, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрыва