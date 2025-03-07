https://ria.ru/20250307/reshenie-2003578888.html
Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона*
Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона* - РИА Новости, 07.03.2025
Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона*
Решение о проведении проверки в отношении рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров, признан иноагентом) по заявлению девушки о сексуальном насилии со стороны артиста в РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:23:00+03:00
2025-03-07T11:23:00+03:00
2025-03-07T11:43:00+03:00
россия
александр бастрыкин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909319_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cdca7b05b8b5640a160d6899a4875f5f.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение о проведении проверки в отношении рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров, признан иноагентом) по заявлению девушки о сексуальном насилии со стороны артиста в Следственный комитет ещё не принято, сообщил РИА Новости адвокат Константин Ерохин. "Пока только подано заявление, по которому ещё не принято решение", - сказал адвокат девушки. Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Оксимирона* в связи с подозрениями в сексуальных связях с несовершеннолетними. Как говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, в обращении содержится просьба возбудить против рэпера уголовное дело по статьям УК РФ, "предусматривающим ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие возможные преступления". Ранее Федоров* был объявлен в розыск в России. Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909319_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_bfee0d58fe6af0a47be1543dc758833e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин, происшествия
Россия, Александр Бастрыкин, Происшествия
Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона*
Адвокат Ерохин: решение о проверке рэпера Оксимирона еще не принято
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение о проведении проверки в отношении рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров, признан иноагентом) по заявлению девушки о сексуальном насилии со стороны артиста в Следственный комитет ещё не принято, сообщил РИА Новости адвокат Константин Ерохин.
"Пока только подано заявление, по которому ещё не принято решение", - сказал адвокат девушки.
Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к главе СК РФ Александру Бастрыкину
с просьбой проверить Оксимирона* в связи с подозрениями в сексуальных связях с несовершеннолетними. Как говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, в обращении содержится просьба возбудить против рэпера уголовное дело по статьям УК РФ
, "предусматривающим ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие возможные преступления".
Ранее Федоров* был объявлен в розыск в России.
Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.