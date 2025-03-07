https://ria.ru/20250307/reshenie-2003578888.html

Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона*

Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона* - РИА Новости, 07.03.2025

Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона*

Решение о проведении проверки в отношении рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров, признан иноагентом) по заявлению девушки о сексуальном насилии со стороны артиста в РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:23:00+03:00

2025-03-07T11:23:00+03:00

2025-03-07T11:43:00+03:00

россия

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение о проведении проверки в отношении рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров, признан иноагентом) по заявлению девушки о сексуальном насилии со стороны артиста в Следственный комитет ещё не принято, сообщил РИА Новости адвокат Константин Ерохин. "Пока только подано заявление, по которому ещё не принято решение", - сказал адвокат девушки. Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Оксимирона* в связи с подозрениями в сексуальных связях с несовершеннолетними. Как говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, в обращении содержится просьба возбудить против рэпера уголовное дело по статьям УК РФ, "предусматривающим ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие возможные преступления". Ранее Федоров* был объявлен в розыск в России. Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html

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россия, александр бастрыкин, происшествия