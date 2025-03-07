Праздник 8 марта предложили заменить Днем жен-мироносиц
Союз православных женщин предложил заменить 8 марта на День жен-мироносиц
Карло Кривелли. "Мария Магдалина". 1480-1487. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Дмитриевская сказала РИА Новости, что День жён-мироносиц, приходящийся на второе воскресенье после Пасхи, мог бы заменить 8 марта, имеющее коммунистические корни, в качестве женского дня и государственного праздника.
"День жён-мироносиц считается православным женским днём. Хотелось бы, чтобы он отмечался более широко и, конечно, стал государственным праздником. Вот именно день жён-мироносиц… Этот праздник с его историческим значением и ролью женщины, конечно, нужно популяризировать, и он вполне мог бы заменить собой женский день 8 марта", – сказала она РИА Новости.
Союз православных женщин, добавила сопредседатель союза, считает своим праздником именно День жён-мироносиц. В этот день, рассказала она, даже священники поздравляют всех женщин в храмах.
"То женское служение, которое они несли, та честь, которой они удостоились первыми, узнав о воскресении Христа – это и есть та та проповедь, которую должны с собой нести женщины", – заключила Дмитриевская, отметив, что и лишний повод поздравить женщину 8 марта – "это всегда хорошо, несмотря на его исторические корни".
Согласно Евангелию, у креста, на котором распяли Иисуса Христа, стояли Богоматерь с любимым учеником Господа Иоанном, и женщины, следовавшие за Иисусом и его учениками и служившие им. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия, Сусанна – те, кого впоследствии назвали женами-мироносицами. Они остались верными Христу до конца. Жены-мироносицы первые узнали о воскрешении Христа. Когда они пришли ко гробу Господню, то увидели, что камень от гроба отвален, и ангел возвестил им, что Иисус воскрес. В этот день церковь также вспоминает тайных учеников Христа – праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, пришедших на Голгофу.