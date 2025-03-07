https://ria.ru/20250307/razvozhaev-2003516739.html

ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ

ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025

ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ

ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ, объекты в Севастополе не пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.03.2025

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2025-03-07T00:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

черное море

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ, объекты в Севастополе не пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали", — написал он.Ранее Развозжаев сообщал, что при отражении атаки ВСУ сбиты, по предварительным данным, четыре БПЛА над акваторией Черного моря.Губернатор отметил, что контроль воздушной обстановки продолжается, а все оперативные службы наготове.

https://ria.ru/20250306/odessa-2003510735.html

севастополь

черное море

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севастополь, черное море, михаил развожаев, вооруженные силы украины