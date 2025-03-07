https://ria.ru/20250307/razvozhaev-2003516739.html
ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ
ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ
ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ, объекты в Севастополе не пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:25:00+03:00
2025-03-07T00:25:00+03:00
2025-03-07T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
черное море
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ, объекты в Севастополе не пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали", — написал он.Ранее Развозжаев сообщал, что при отражении атаки ВСУ сбиты, по предварительным данным, четыре БПЛА над акваторией Черного моря.Губернатор отметил, что контроль воздушной обстановки продолжается, а все оперативные службы наготове.
https://ria.ru/20250306/odessa-2003510735.html
севастополь
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, черное море, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Черное море, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ
Развожаев: ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь