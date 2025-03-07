Рейтинг@Mail.ru
Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/razvozhaev-2003515067.html
Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ
Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над акваторией Черного моря - на значительном расстоянии от берега в районе Качи в Севастополе, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:06:00+03:00
2025-03-07T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238776_0:125:2970:1796_1920x0_80_0_0_585148ae870ad36fb2c579a7f0951307.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над акваторией Черного моря - на значительном расстоянии от берега в районе Качи в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он же сообщал, что ПВО в результате отражения украинской атаки, по предварительным данным, перехватила и уничтожила два БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. "В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что, по информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
https://ria.ru/20250306/odessa-2003510735.html
черное море
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238776_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_fd7cb05084d063c28096a0af69ded21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ

Развожаев: над акваторией Черного Моря сбили уже четыре БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над акваторией Черного моря - на значительном расстоянии от берега в районе Качи в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее он же сообщал, что ПВО в результате отражения украинской атаки, по предварительным данным, перехватила и уничтожила два БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега.
Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, по информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Одессе прогремел взрыв
Вчера, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала