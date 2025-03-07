https://ria.ru/20250307/razvozhaev-2003515067.html

Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ

Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025

Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ

Четыре беспилотника ВСУ сбиты над акваторией Черного моря - на значительном расстоянии от берега в районе Качи в Севастополе, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T00:06:00+03:00

2025-03-07T00:06:00+03:00

2025-03-07T00:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над акваторией Черного моря - на значительном расстоянии от берега в районе Качи в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он же сообщал, что ПВО в результате отражения украинской атаки, по предварительным данным, перехватила и уничтожила два БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. "В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что, по информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

https://ria.ru/20250306/odessa-2003510735.html

черное море

севастополь

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черное море, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины