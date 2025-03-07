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Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ
Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над акваторией Черного моря - на значительном расстоянии от берега в районе Качи в Севастополе, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T00:06:00+03:00
2025-03-07T00:06:00+03:00
2025-03-07T00:06:00+03:00
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михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ сбиты над акваторией Черного моря - на значительном расстоянии от берега в районе Качи в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он же сообщал, что ПВО в результате отражения украинской атаки, по предварительным данным, перехватила и уничтожила два БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. "В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что, по информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
https://ria.ru/20250306/odessa-2003510735.html
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черное море, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника ВСУ
Развожаев: над акваторией Черного Моря сбили уже четыре БПЛА ВСУ