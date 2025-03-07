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Экс-подполковник СБУ: французские разведданные не восполнят американские - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:11 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/razveddannye-2003534249.html
Экс-подполковник СБУ: французские разведданные не восполнят американские
Экс-подполковник СБУ: французские разведданные не восполнят американские - РИА Новости, 07.03.2025
Экс-подполковник СБУ: французские разведданные не восполнят американские
Французские разведданные для Киева не смогут восполнить американские, кроме того, вся система управления ВСУ настроена на работу именно с разведданными США,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:11:00+03:00
2025-03-07T06:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
василий прозоров
себастьян лекорню
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Французские разведданные для Киева не смогут восполнить американские, кроме того, вся система управления ВСУ настроена на работу именно с разведданными США, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву. "Нет", - ответил Прозоров на вопрос РИА Новости, смогут ли французские разведданные хотя бы частично заместить американские. Он предложить сравнить французскую и американскую группировки спутников, количество запусков ракетоносителей. "И не забывайте, что под американскую информацию была настроена система управления ВСУ. Перестройка на французские методы (разведки) - все это время и деньги", - отметил Прозоров. По его прогнозу, отказ в передаче американских разведданных в первую очередь отразится на ударах по ближайшим тылам американскими системами HIMARS и ATACMS, поскольку для этих систем необходима информация со спутниковой группировки США. "Украина потеряет информацию о сосредоточениях и перемещениях наших войск, что позволит нам достигнуть оперативной внезапности на каких-то участках фронта", - считает Прозоров. По его оценке, самый ощутимый фактор, который сыграет против Украины – это снижение возможностей их ПВО, что будет заметно уже в ближайшие один-два месяца. "Ракеты для систем типа Patriot американская сторона тоже поставлять не будет. Я думаю, в течение месяца-двух наши (российские) летчики и ракетчики ощутят это в полной мере, потому что системы типа Patriot – это очень серьезная часть украинской ПВО", - отметил он. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html
https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html
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сша
украина
киев
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сша, украина, киев, василий прозоров, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Василий Прозоров, Себастьян Лекорню
Экс-подполковник СБУ: французские разведданные не восполнят американские

Экс-подполковник СБУ Прозоров: французские разведданные не заменят американские

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Французские разведданные для Киева не смогут восполнить американские, кроме того, вся система управления ВСУ настроена на работу именно с разведданными США, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине
5 марта, 16:31
"Нет", - ответил Прозоров на вопрос РИА Новости, смогут ли французские разведданные хотя бы частично заместить американские.
Он предложить сравнить французскую и американскую группировки спутников, количество запусков ракетоносителей. "И не забывайте, что под американскую информацию была настроена система управления ВСУ. Перестройка на французские методы (разведки) - все это время и деньги", - отметил Прозоров.
По его прогнозу, отказ в передаче американских разведданных в первую очередь отразится на ударах по ближайшим тылам американскими системами HIMARS и ATACMS, поскольку для этих систем необходима информация со спутниковой группировки США.
"Украина потеряет информацию о сосредоточениях и перемещениях наших войск, что позволит нам достигнуть оперативной внезапности на каких-то участках фронта", - считает Прозоров.
Париж - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Франция продолжит предоставлять разведданные Украине
Вчера, 10:58
По его оценке, самый ощутимый фактор, который сыграет против Украины – это снижение возможностей их ПВО, что будет заметно уже в ближайшие один-два месяца.
"Ракеты для систем типа Patriot американская сторона тоже поставлять не будет. Я думаю, в течение месяца-двух наши (российские) летчики и ракетчики ощутят это в полной мере, потому что системы типа Patriot – это очень серьезная часть украинской ПВО", - отметил он.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России
Вчера, 09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаКиевВасилий ПрозоровСебастьян Лекорню
 
 
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