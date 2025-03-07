https://ria.ru/20250307/razveddannye-2003534249.html

Экс-подполковник СБУ: французские разведданные не восполнят американские

Экс-подполковник СБУ: французские разведданные не восполнят американские - РИА Новости, 07.03.2025

Экс-подполковник СБУ: французские разведданные не восполнят американские

Французские разведданные для Киева не смогут восполнить американские, кроме того, вся система управления ВСУ настроена на работу именно с разведданными США,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:11:00+03:00

2025-03-07T06:11:00+03:00

2025-03-07T06:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

киев

василий прозоров

себастьян лекорню

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101871/43/1018714314_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_cb62f4a47a6572d2f57542b2acaea297.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Французские разведданные для Киева не смогут восполнить американские, кроме того, вся система управления ВСУ настроена на работу именно с разведданными США, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву. "Нет", - ответил Прозоров на вопрос РИА Новости, смогут ли французские разведданные хотя бы частично заместить американские. Он предложить сравнить французскую и американскую группировки спутников, количество запусков ракетоносителей. "И не забывайте, что под американскую информацию была настроена система управления ВСУ. Перестройка на французские методы (разведки) - все это время и деньги", - отметил Прозоров. По его прогнозу, отказ в передаче американских разведданных в первую очередь отразится на ударах по ближайшим тылам американскими системами HIMARS и ATACMS, поскольку для этих систем необходима информация со спутниковой группировки США. "Украина потеряет информацию о сосредоточениях и перемещениях наших войск, что позволит нам достигнуть оперативной внезапности на каких-то участках фронта", - считает Прозоров. По его оценке, самый ощутимый фактор, который сыграет против Украины – это снижение возможностей их ПВО, что будет заметно уже в ближайшие один-два месяца. "Ракеты для систем типа Patriot американская сторона тоже поставлять не будет. Я думаю, в течение месяца-двух наши (российские) летчики и ракетчики ощутят это в полной мере, потому что системы типа Patriot – это очень серьезная часть украинской ПВО", - отметил он. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.

https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html

https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html

https://ria.ru/20250306/prekraschenie-2003344424.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, киев, василий прозоров, себастьян лекорню