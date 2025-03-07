https://ria.ru/20250307/pvo-2003743311.html

Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ

Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025

Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ

Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T23:18:00+03:00

2025-03-07T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны."В период с 20:15 до 22:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250307/minoborony-2003530400.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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