https://ria.ru/20250307/pvo-2003743311.html
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ
Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:18:00+03:00
2025-03-07T23:18:00+03:00
2025-03-07T23:36:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны."В период с 20:15 до 22:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250307/minoborony-2003530400.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край, Брянская область, Ростовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ
МО РФ: ПВО сбили 43 дрона ВСУ над 5 российскими регионами и Азовским морем