Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 07.03.2025 (обновлено: 23:36 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/pvo-2003743311.html
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ
Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:18:00+03:00
2025-03-07T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
азовское море
краснодарский край
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны."В период с 20:15 до 22:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении. Как уточнили в ведомстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250307/minoborony-2003530400.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
азовское море
краснодарский край
брянская область
ростовская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, азовское море, краснодарский край, брянская область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край, Брянская область, Ростовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили 43 беспилотника ВСУ

МО РФ: ПВО сбили 43 дрона ВСУ над 5 российскими регионами и Азовским морем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.
"В период с 20:15 до 22:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в заявлении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:10
Как уточнили в ведомстве:
  • 21 дрон сбили над территорией Краснодарского края;
  • девять — над Брянской областью;
  • четыре — над Ростовской;
  • два — над Белгородской;
  • один — над Курской;
  • шесть — над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьАзовское мореКраснодарский крайБрянская областьРостовская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала