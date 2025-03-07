https://ria.ru/20250307/putin-2003678106.html

Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской

Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской - РИА Новости, 07.03.2025

Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем выразил солидарность с президентом Республики Сербской... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:44:00+03:00

2025-03-07T16:44:00+03:00

2025-03-07T16:44:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем выразил солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба Кремля. "С российской стороны была также выражена солидарность с президентом Республики Сербской Додиком", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250301/serbija-2002474696.html

республика сербская

россия

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республика сербская, россия, сербия, милорад додик, владимир путин, александр вучич, в мире