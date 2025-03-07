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Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской - РИА Новости, 07.03.2025
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16:44 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/putin-2003678106.html
Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской
Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской - РИА Новости, 07.03.2025
Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем выразил солидарность с президентом Республики Сербской... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:44:00+03:00
2025-03-07T16:44:00+03:00
республика сербская
россия
сербия
милорад додик
владимир путин
александр вучич
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем выразил солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба Кремля. "С российской стороны была также выражена солидарность с президентом Республики Сербской Додиком", - говорится в сообщении.
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республика сербская, россия, сербия, милорад додик, владимир путин, александр вучич, в мире
Республика Сербская, Россия, Сербия, Милорад Додик, Владимир Путин, Александр Вучич, В мире
Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской

Путин выразил солидарность с президентом Республики Сербской Додиком

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем выразил солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба Кремля.
"С российской стороны была также выражена солидарность с президентом Республики Сербской Додиком", - говорится в сообщении.
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Республика СербскаяРоссияСербияМилорад ДодикВладимир ПутинАлександр ВучичВ мире
 
 
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