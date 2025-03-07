https://ria.ru/20250307/putin-2003677704.html

Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела Сербии

Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела Сербии - РИА Новости, 07.03.2025

Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела Сербии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем отметил недопустимость внешнего вмешательства во... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:44:00+03:00

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2025-03-07T16:46:00+03:00

сербия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию Белграда, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250307/putin-2003665404.html

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сербия, россия, владимир путин, александр вучич, в мире