https://ria.ru/20250307/putin-2003677704.html
Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела Сербии
Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела Сербии - РИА Новости, 07.03.2025
Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела Сербии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем отметил недопустимость внешнего вмешательства во... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:44:00+03:00
2025-03-07T16:44:00+03:00
2025-03-07T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию Белграда, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250307/putin-2003665404.html
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сербия, россия, владимир путин, александр вучич, в мире
Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, В мире
Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела Сербии
Путин назвал внешнее вмешательство во внутреннюю политику Сербии недопустимым