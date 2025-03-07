https://ria.ru/20250307/putin-2003668750.html

Путин и Вучич обсудили энергетическое сотрудничество

Путин и Вучич обсудили энергетическое сотрудничество - РИА Новости, 07.03.2025

Путин и Вучич обсудили энергетическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с сербским коллегой Александром Вучичем укрепление стратегического партнерства и взаимодействие в РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:31:00+03:00

2025-03-07T16:31:00+03:00

2025-03-07T17:09:00+03:00

владимир путин

россия

сербия

александр вучич

энергетика

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с сербским коллегой Александром Вучичем укрепление стратегического партнерства и взаимодействие в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля."Предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики", — говорится в публикации.Стороны подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского партнерства, в основе которого — духовные, культурные и исторические связи народов двух стран, добавили в Кремле.Путин также отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела Белграда и высказался в поддержку действий законно избранных властей. Он также выразил солидарность с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.Вучич, со своей стороны, подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы и направит сербских военных для участия в параде.В заключение стороны условились и дальше продолжать контакты на различных уровнях.Ранее сегодня Вучич рассказал, что провел "хороший и содержательный" разговор с Путиным. По его словам, речь шла прежде всего о том, как до 31 мая заключить договор о газоснабжении.Сербия получает российский газ из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии. Главным поставщиком остается "Газпром". На этот отопительный сезон стороны договорились о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки — по оценке властей Сербии, по "наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы".Как заявлял гендиректор компании "Сербиягаз" Душан Баятович, по новому договору Белград рассчитывает на получение 2,5 миллиарда кубометров российского газа в год на срок от трех до десяти лет.

https://ria.ru/20250209/rossija-1998239024.html

https://ria.ru/20250301/belgrad-2002406064.html

https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html

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владимир путин, россия, сербия, александр вучич, энергетика