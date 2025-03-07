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Путин и Вучич обсудили российско-сербское стратегическое партнерство
Путин и Вучич обсудили российско-сербское стратегическое партнерство - РИА Новости, 07.03.2025
Путин и Вучич обсудили российско-сербское стратегическое партнерство
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили укрепление российско-сербского стратегического партнерства,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:23:00+03:00
2025-03-07T16:23:00+03:00
2025-03-07T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили укрепление российско-сербского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран", - говорится в сообщении.
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сербия, владимир путин, россия, александр вучич, в мире
Сербия, Владимир Путин, Россия, Александр Вучич, В мире
Путин и Вучич обсудили российско-сербское стратегическое партнерство
Путин и Вучич обсудили укрепление стратегического партнерства России и Сербии