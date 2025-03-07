https://ria.ru/20250307/putin-2003605262.html

Путин проведет совещание Совбеза

Путин проведет совещание Совбеза - РИА Новости, 07.03.2025

Путин проведет совещание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:57:00+03:00

2025-03-07T12:57:00+03:00

2025-03-07T13:19:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

совет безопасности рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Кремле, он проведет совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250307/putin-2003604816.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф