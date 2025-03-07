https://ria.ru/20250307/putin-2003605262.html
Путин проведет совещание Совбеза
Путин проведет совещание Совбеза - РИА Новости, 07.03.2025
Путин проведет совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:57:00+03:00
2025-03-07T12:57:00+03:00
2025-03-07T13:19:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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совет безопасности рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Кремле, он проведет совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250307/putin-2003604816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ
Путин проведет совещание Совбеза
Песков: Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза