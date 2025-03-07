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Путин проведет совещание Совбеза - РИА Новости, 07.03.2025
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12:57 07.03.2025 (обновлено: 13:19 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/putin-2003605262.html
Путин проведет совещание Совбеза
Путин проведет совещание Совбеза - РИА Новости, 07.03.2025
Путин проведет совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:57:00+03:00
2025-03-07T13:19:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Кремле, он проведет совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250307/putin-2003604816.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ
Путин проведет совещание Совбеза

Песков: Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин работает в Кремле, он проведет совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Путин проведет международный телефонный разговор
12:56
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСовет Безопасности РФ
 
 
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