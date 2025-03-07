https://ria.ru/20250307/putin-2003604816.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 07.03.2025

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:56:00+03:00

2025-03-07T12:56:00+03:00

2025-03-07T12:58:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор, о котором мы сделаем сообщение, после того как он состоится", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250307/putin-2003605262.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин