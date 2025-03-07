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Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству
Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству - РИА Новости, 07.03.2025
Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:57:00+03:00
2025-03-07T10:57:00+03:00
2025-03-07T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также Толченов является чрезвычайным и полномочным послом в Индонезии. "О чрезвычайном и полномочном после России в Республике Кирибати по совместительству: назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Кирибати по совместительству", - говорится в документе.
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политика, россия, индонезия, владимир путин
Политика, Россия, Индонезия, Владимир Путин
Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству
Путин подписал указ о назначении Толченова послом в Кирибати по совместительству