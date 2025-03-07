Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/putin-2003574723.html
Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству
Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству - РИА Новости, 07.03.2025
Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:57:00+03:00
2025-03-07T10:57:00+03:00
политика
россия
индонезия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957996203_0:31:640:391_1920x0_80_0_0_313777ac7b009d6fb41810420514fadf.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также Толченов является чрезвычайным и полномочным послом в Индонезии. "О чрезвычайном и полномочном после России в Республике Кирибати по совместительству: назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Кирибати по совместительству", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957996203_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_24fa200265b70dc7b93bffde6af40538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, индонезия, владимир путин
Политика, Россия, Индонезия, Владимир Путин
Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству

Путин подписал указ о назначении Толченова послом в Кирибати по совместительству

© Фото : МИД РФСергей Толченов
Сергей Толченов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : МИД РФ
Сергей Толченов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Также Толченов является чрезвычайным и полномочным послом в Индонезии.
"О чрезвычайном и полномочном после России в Республике Кирибати по совместительству: назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Кирибати по совместительству", - говорится в документе.
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере ПВО
5 февраля, 16:42
 
ПолитикаРоссияИндонезияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала