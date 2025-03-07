https://ria.ru/20250307/putin-2003574723.html

Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству

Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству - РИА Новости, 07.03.2025

Путин назначил Толченова послом в Кирибати по совместительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:57:00+03:00

2025-03-07T10:57:00+03:00

2025-03-07T10:57:00+03:00

политика

россия

индонезия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Толченова послом в Республике Кирибати по совместительству, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также Толченов является чрезвычайным и полномочным послом в Индонезии. "О чрезвычайном и полномочном после России в Республике Кирибати по совместительству: назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Кирибати по совместительству", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html

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политика, россия, индонезия, владимир путин