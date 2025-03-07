Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/pushkov-2003522251.html
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть - РИА Новости, 07.03.2025
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть
Сенатор РФ Алексей Пушков назвал планы по милитаризации европейских стран способом сохранения власти у правящей "постнациональной глобалистской элиты" ЕС, а... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:55:00+03:00
2025-03-07T01:55:00+03:00
в мире
россия
брюссель
европа
алексей пушков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков назвал планы по милитаризации европейских стран способом сохранения власти у правящей "постнациональной глобалистской элиты" ЕС, а также Британии. Ранее Франс Пресс сообщало, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону. "Программа милитаризации и перевооружения Европы на гигантскую сумму в 800 миллиардов долларов на деле является программой сохранения власти у нынешней правящей в ЕС и Британии постнациональной глобалистской элиты под лозунгом необходимости поддержки Украины и противостояния "угрозе со стороны России", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор отмечает, что в этом заключается суть политики "этой объединенной элиты". Он подчеркивает, что милитаризация политики, экономики и общественного сознания являются средствами, а целью сохранение власти в "полностью управляемом обществе, выстроенном на ложных ценностях и догмах".
https://ria.ru/20250303/pushkov-2002844550.html
https://ria.ru/20250302/konflikt-2002587549.html
россия
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, европа, алексей пушков, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Европа, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть

Пушков: планы милитаризации ЕС являются способом глобалистов сохранить власть

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков назвал планы по милитаризации европейских стран способом сохранения власти у правящей "постнациональной глобалистской элиты" ЕС, а также Британии.
Ранее Франс Пресс сообщало, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Пушков заявил о растерянности европейских политиков
3 марта, 20:23
"Программа милитаризации и перевооружения Европы на гигантскую сумму в 800 миллиардов долларов на деле является программой сохранения власти у нынешней правящей в ЕС и Британии постнациональной глобалистской элиты под лозунгом необходимости поддержки Украины и противостояния "угрозе со стороны России", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор отмечает, что в этом заключается суть политики "этой объединенной элиты". Он подчеркивает, что милитаризация политики, экономики и общественного сознания являются средствами, а целью сохранение власти в "полностью управляемом обществе, выстроенном на ложных ценностях и догмах".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Франция и Британия хотят сорвать договоренности по Украине, заявил Пушков
2 марта, 15:47
 
В миреРоссияБрюссельЕвропаАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала