https://ria.ru/20250307/pushkov-2003522251.html

Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть

Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть - РИА Новости, 07.03.2025

Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть

Сенатор РФ Алексей Пушков назвал планы по милитаризации европейских стран способом сохранения власти у правящей "постнациональной глобалистской элиты" ЕС, а... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T01:55:00+03:00

2025-03-07T01:55:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков назвал планы по милитаризации европейских стран способом сохранения власти у правящей "постнациональной глобалистской элиты" ЕС, а также Британии. Ранее Франс Пресс сообщало, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону. "Программа милитаризации и перевооружения Европы на гигантскую сумму в 800 миллиардов долларов на деле является программой сохранения власти у нынешней правящей в ЕС и Британии постнациональной глобалистской элиты под лозунгом необходимости поддержки Украины и противостояния "угрозе со стороны России", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор отмечает, что в этом заключается суть политики "этой объединенной элиты". Он подчеркивает, что милитаризация политики, экономики и общественного сознания являются средствами, а целью сохранение власти в "полностью управляемом обществе, выстроенном на ложных ценностях и догмах".

https://ria.ru/20250303/pushkov-2002844550.html

https://ria.ru/20250302/konflikt-2002587549.html

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в мире, россия, брюссель, европа, алексей пушков, евросоюз