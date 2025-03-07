https://ria.ru/20250307/pushkov-2003522251.html
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть - РИА Новости, 07.03.2025
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть
Сенатор РФ Алексей Пушков назвал планы по милитаризации европейских стран способом сохранения власти у правящей "постнациональной глобалистской элиты" ЕС, а... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:55:00+03:00
2025-03-07T01:55:00+03:00
2025-03-07T01:55:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков назвал планы по милитаризации европейских стран способом сохранения власти у правящей "постнациональной глобалистской элиты" ЕС, а также Британии. Ранее Франс Пресс сообщало, что лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону. "Программа милитаризации и перевооружения Европы на гигантскую сумму в 800 миллиардов долларов на деле является программой сохранения власти у нынешней правящей в ЕС и Британии постнациональной глобалистской элиты под лозунгом необходимости поддержки Украины и противостояния "угрозе со стороны России", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор отмечает, что в этом заключается суть политики "этой объединенной элиты". Он подчеркивает, что милитаризация политики, экономики и общественного сознания являются средствами, а целью сохранение власти в "полностью управляемом обществе, выстроенном на ложных ценностях и догмах".
https://ria.ru/20250303/pushkov-2002844550.html
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в мире, россия, брюссель, европа, алексей пушков, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Европа, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков назвал планы милитаризации ЕС способом глобалистов сохранить власть
Пушков: планы милитаризации ЕС являются способом глобалистов сохранить власть