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Изъятый у москвича самец пумы поселился в зоопарке - РИА Новости, 07.03.2025
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09:55 07.03.2025
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Изъятый у москвича самец пумы поселился в зоопарке
Изъятый у москвича самец пумы поселился в зоопарке - РИА Новости, 07.03.2025
Изъятый у москвича самец пумы поселился в зоопарке
Самец пумы Геркулес, которого изъяли у местного жителя, поселился в Московском зоопарке, сейчас он находится на карантине, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:55:00+03:00
2025-03-07T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самец пумы Геркулес, которого изъяли у местного жителя, поселился в Московском зоопарке, сейчас он находится на карантине, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Отмечается, что мужчина несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире в районе Кунцево. Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника, тем самым создавая серьезную опасность для окружающих. В итоге суд Можайского района Москвы привлек мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника. "Шестого марта решение суда о конфискации самца пумы исполнено, в присутствии сотрудников Московского зоопарка, представителей МВД, Службы судебных приставов и департамента природопользования города Москвы хозяин передал Геркулеса сотрудникам зоопарка. Сейчас Геркулес находится на карантине, в не экспозиционном помещении зоопарка. Врачи поставили самцу пумы предварительный диагноз "эпилепсия и хроническая энтеропатия". Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что содержание пумы в квартире особенно опасно для самого животного - дикие звери испытывают стресс от нестандартной обстановки, даже если были воспитаны в неволе, из-за чего у них могут развиться различные заболевания. "Московский зоопарк постарается создать максимально благоприятные условия для пумы. Ветеринарные врачи будут наблюдать за состоянием животного в динамике, проводить необходимые дополнительные тесты, если они потребуются. Специалисты Московского зоопарка обладают огромным опытом паллиативной помощи, в том числе по отношению к крупным кошкам", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20250206/tigritsa-1997796319.html
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москва, можайский район, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Можайский район, Московский зоопарк, Общество
Изъятый у москвича самец пумы поселился в зоопарке

Изъятый у жителя Кунцево самец пумы Геркулес поселился в Московском зоопарке

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаСамец пумы Геркулес
Самец пумы Геркулес - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Самец пумы Геркулес
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самец пумы Геркулес, которого изъяли у местного жителя, поселился в Московском зоопарке, сейчас он находится на карантине, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Отмечается, что мужчина несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире в районе Кунцево. Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника, тем самым создавая серьезную опасность для окружающих. В итоге суд Можайского района Москвы привлек мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника.
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"Шестого марта решение суда о конфискации самца пумы исполнено, в присутствии сотрудников Московского зоопарка, представителей МВД, Службы судебных приставов и департамента природопользования города Москвы хозяин передал Геркулеса сотрудникам зоопарка. Сейчас Геркулес находится на карантине, в не экспозиционном помещении зоопарка. Врачи поставили самцу пумы предварительный диагноз "эпилепсия и хроническая энтеропатия". Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что содержание пумы в квартире особенно опасно для самого животного - дикие звери испытывают стресс от нестандартной обстановки, даже если были воспитаны в неволе, из-за чего у них могут развиться различные заболевания.
"Московский зоопарк постарается создать максимально благоприятные условия для пумы. Ветеринарные врачи будут наблюдать за состоянием животного в динамике, проводить необходимые дополнительные тесты, если они потребуются. Специалисты Московского зоопарка обладают огромным опытом паллиативной помощи, в том числе по отношению к крупным кошкам", - поясняется в сообщении.
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