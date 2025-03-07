Изъятый у москвича самец пумы поселился в зоопарке
Изъятый у жителя Кунцево самец пумы Геркулес поселился в Московском зоопарке
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самец пумы Геркулес, которого изъяли у местного жителя, поселился в Московском зоопарке, сейчас он находится на карантине, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Отмечается, что мужчина несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире в районе Кунцево. Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника, тем самым создавая серьезную опасность для окружающих. В итоге суд Можайского района Москвы привлек мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника.
"Шестого марта решение суда о конфискации самца пумы исполнено, в присутствии сотрудников Московского зоопарка, представителей МВД, Службы судебных приставов и департамента природопользования города Москвы хозяин передал Геркулеса сотрудникам зоопарка. Сейчас Геркулес находится на карантине, в не экспозиционном помещении зоопарка. Врачи поставили самцу пумы предварительный диагноз "эпилепсия и хроническая энтеропатия". Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что содержание пумы в квартире особенно опасно для самого животного - дикие звери испытывают стресс от нестандартной обстановки, даже если были воспитаны в неволе, из-за чего у них могут развиться различные заболевания.
"Московский зоопарк постарается создать максимально благоприятные условия для пумы. Ветеринарные врачи будут наблюдать за состоянием животного в динамике, проводить необходимые дополнительные тесты, если они потребуются. Специалисты Московского зоопарка обладают огромным опытом паллиативной помощи, в том числе по отношению к крупным кошкам", - поясняется в сообщении.
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