https://ria.ru/20250307/primore-2003529520.html

В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов

В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов - РИА Новости, 07.03.2025

В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на студентов в аудитории Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T04:42:00+03:00

2025-03-07T04:42:00+03:00

2025-03-07T04:42:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на студентов в аудитории Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В Telegram-каналах опубликовано видео, на котором потолочные панели в аудитории падают на студентов-медиков. Отмечается, что обрушение произошло в новом здании Тихоокеанского государственного медицинского университета. "Прокурор выехал на место. Проводится проверка. Предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20250306/bankomat-2003428821.html

владивосток

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток