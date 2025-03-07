Рейтинг@Mail.ru
В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/primore-2003529520.html
В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов
В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов - РИА Новости, 07.03.2025
В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на студентов в аудитории Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:42:00+03:00
2025-03-07T04:42:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на студентов в аудитории Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В Telegram-каналах опубликовано видео, на котором потолочные панели в аудитории падают на студентов-медиков. Отмечается, что обрушение произошло в новом здании Тихоокеанского государственного медицинского университета. "Прокурор выехал на место. Проводится проверка. Предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20250306/bankomat-2003428821.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка на студентов во Владивостоке

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на студентов в аудитории Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В Telegram-каналах опубликовано видео, на котором потолочные панели в аудитории падают на студентов-медиков. Отмечается, что обрушение произошло в новом здании Тихоокеанского государственного медицинского университета.
"Прокурор выехал на место. Проводится проверка. Предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник.
Место взрыва банкомата в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ
Вчера, 16:16
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала