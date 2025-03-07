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В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов
В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов - РИА Новости, 07.03.2025
В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на студентов в аудитории Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:42:00+03:00
2025-03-07T04:42:00+03:00
2025-03-07T04:42:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на студентов в аудитории Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В Telegram-каналах опубликовано видео, на котором потолочные панели в аудитории падают на студентов-медиков. Отмечается, что обрушение произошло в новом здании Тихоокеанского государственного медицинского университета. "Прокурор выехал на место. Проводится проверка. Предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов
Прокуратура начала проверку после обрушения потолка на студентов во Владивостоке