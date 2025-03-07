https://ria.ru/20250307/prigovor-2003587924.html

В Омске вынесли приговор полицейским, избившим до смерти мужчину

В Омске вынесли приговор полицейским, избившим до смерти мужчину - РИА Новости, 07.03.2025

В Омске вынесли приговор полицейским, избившим до смерти мужчину

Суд приговорил троих полицейских из Омска, избивших до смерти мужчину при задержании в его квартире, к срокам до 9 лет колонии строгого режима, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:53:00+03:00

2025-03-07T11:53:00+03:00

2025-03-07T11:53:00+03:00

происшествия

омск

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омская область

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ОМСК, 7 мар - РИА Новости. Суд приговорил троих полицейских из Омска, избивших до смерти мужчину при задержании в его квартире, к срокам до 9 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Как установил суд, 9 апреля 2023 года трое сотрудников полиции приехали на вызов к дому по улице Комсомольский городок в Омске и незаконно проникли в квартиру, чтобы задержать мужчину, который находился в состоянии наркотического опьянения. "Обвиняемые взломали закрытую изнутри дверь комнаты, где тот находился, и, применяя физическую силу и специальные средства – газовый баллончик и резиновые палки, - нанесли мужчине множество (не менее 55) ударов по голове и телу, в том числе металлическими рукоятками спецсредств, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевший скончался до приезда скорой помощи", – сказали в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. "Приговором суда двум подсудимым назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, третьему - в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – добавили в пресс-службе. Они были взяты под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20250120/politseyskie-1994574835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, россия, омская область