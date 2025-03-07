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В Омске вынесли приговор полицейским, избившим до смерти мужчину - РИА Новости, 07.03.2025
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11:53 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/prigovor-2003587924.html
В Омске вынесли приговор полицейским, избившим до смерти мужчину
В Омске вынесли приговор полицейским, избившим до смерти мужчину - РИА Новости, 07.03.2025
В Омске вынесли приговор полицейским, избившим до смерти мужчину
Суд приговорил троих полицейских из Омска, избивших до смерти мужчину при задержании в его квартире, к срокам до 9 лет колонии строгого режима, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:53:00+03:00
2025-03-07T11:53:00+03:00
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 7 мар - РИА Новости. Суд приговорил троих полицейских из Омска, избивших до смерти мужчину при задержании в его квартире, к срокам до 9 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Как установил суд, 9 апреля 2023 года трое сотрудников полиции приехали на вызов к дому по улице Комсомольский городок в Омске и незаконно проникли в квартиру, чтобы задержать мужчину, который находился в состоянии наркотического опьянения. "Обвиняемые взломали закрытую изнутри дверь комнаты, где тот находился, и, применяя физическую силу и специальные средства – газовый баллончик и резиновые палки, - нанесли мужчине множество (не менее 55) ударов по голове и телу, в том числе металлическими рукоятками спецсредств, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевший скончался до приезда скорой помощи", – сказали в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. "Приговором суда двум подсудимым назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, третьему - в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – добавили в пресс-службе. Они были взяты под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20250120/politseyskie-1994574835.html
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
В Омске вынесли приговор полицейским, избившим до смерти мужчину

В Омске трем избившим до смерти мужчину полицейским дали до девяти лет колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ОМСК, 7 мар - РИА Новости. Суд приговорил троих полицейских из Омска, избивших до смерти мужчину при задержании в его квартире, к срокам до 9 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Как установил суд, 9 апреля 2023 года трое сотрудников полиции приехали на вызов к дому по улице Комсомольский городок в Омске и незаконно проникли в квартиру, чтобы задержать мужчину, который находился в состоянии наркотического опьянения.
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"Обвиняемые взломали закрытую изнутри дверь комнаты, где тот находился, и, применяя физическую силу и специальные средства – газовый баллончик и резиновые палки, - нанесли мужчине множество (не менее 55) ударов по голове и телу, в том числе металлическими рукоятками спецсредств, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевший скончался до приезда скорой помощи", – сказали в пресс-службе ведомства.
Было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
"Приговором суда двум подсудимым назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, третьему - в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – добавили в пресс-службе.
Они были взяты под стражу в зале суда.
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