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В Москве объявлены победители национальной премии "Наш вклад"

В Москве объявлены победители национальной премии "Наш вклад" - РИА Новости, 07.03.2025

В Москве объявлены победители национальной премии "Наш вклад"

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) стало партнером национальных проектов "Демография", "Наука и университеты", "Образование" и "Цифровая экономика" и получило... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:17:00+03:00

2025-03-07T16:17:00+03:00

2025-03-07T16:17:00+03:00

россия

вымпелком

билайн

сергей анохин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) стало партнером национальных проектов "Демография", "Наука и университеты", "Образование" и "Цифровая экономика" и получило награду национальной премии "Наш вклад" в номинации "Крупный бизнес. Сетевой", сообщает оператор.Премия оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.Всего финалистами в номинации "Крупный бизнес. Сетевой" стали 11 компаний. Помимо ПАО "ВымпелКом", в топ-3 вошли ПАО "Корпоративный центр Икс 5" (X5 Group) и АО "Национальная Медиа Группа", занявшие второе и третье места, соответственно.Церемония вручения наград прошла в пятницу в Москве. Премия присуждена лучшим компаниям и НКО в номинациях "Госкорпорации и госкомпании", "Крупный бизнес. Сетевой", "Крупный бизнес. Регион", "Средний бизнес", "Малый бизнес", "НКО" и в спецноминации "Год семьи". Как отмечается на сайте премии, на участие в ней поступило более 750 заявок. Свои социальные и благотворительные проекты представили более 400 организаций из всех регионов России. Экспертный совет определил 244 финалиста премии 2024 года.В категории "Госкорпорации и госкомпании" лидером стал Сбербанк, в категории "Крупный бизнес. Регион" - АФК "Система", в категории "Средний бизнес" победило ООО "Большая тройка", в категории "Малый бизнес" - ООО "Киносферум, лучшим НКО признан Благотворительный фонд "Женщины за жизнь".Вклад "Билайна" оценивался по ряду проектов. Это проект по поддержке инклюзии и развитию цифровых компетенций для старшего поколения, инвалидов и уязвимых групп населения, обучающая онлайн платформа для незрячих детей и подростков, а также с нарушениями моторики, проект "билайн МедТех"" в сфере технологий развития медицинского кластера, проект использования ИИ и больших данных для помощи поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" и созданию технологий эффективного поиска и спасения людей, а также проведение Всероссийского научно-популярного конкурса "Наука. Территория героев"."Особо ценно, что все эти проекты – ответ компании на зов сердца наших сотрудников, которые увидели и поняли как билайн может помочь технологиями и экспертизой в решении социально значимых задач", - приводится в сообщении оператора комментарий генерального директора "ВымпелКома" Сергея Анохина.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн, сергей анохин