https://ria.ru/20250307/pozhar-2003734410.html

На парковке ТЦ "Казань Молл" загорелся автомобиль

На парковке ТЦ "Казань Молл" загорелся автомобиль - РИА Новости, 07.03.2025

На парковке ТЦ "Казань Молл" загорелся автомобиль

Легковой автомобиль загорелся на парковке торгового центра "Казань Молл", эвакуировались около 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T21:02:00+03:00

2025-03-07T21:02:00+03:00

2025-03-07T21:02:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на парковке торгового центра "Казань Молл", эвакуировались около 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Татарстану. "Поступило сообщение о горении легкового автомобиля на уровне "Б" подземной парковки торгового центра "Казань Молл" по улице Павлюхина, 91, в Казани. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 800 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По информации МЧС, по прибытии пожарных подразделений установлено, что на уровне "Б" подземной парковки наблюдалось слабое задымление, угрозы перехода дыма и огня на торговые этажи не было. Пожарные потушили горевший легковой автомобиль Ford Siesta. Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России.

https://ria.ru/20250223/pozhar-2001141055.html

https://ria.ru/20250219/blagoveschensk-2000200777.html

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происшествия, россия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)