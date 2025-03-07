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На парковке ТЦ "Казань Молл" загорелся автомобиль - РИА Новости, 07.03.2025
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21:02 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/pozhar-2003734410.html
На парковке ТЦ "Казань Молл" загорелся автомобиль
На парковке ТЦ "Казань Молл" загорелся автомобиль - РИА Новости, 07.03.2025
На парковке ТЦ "Казань Молл" загорелся автомобиль
Легковой автомобиль загорелся на парковке торгового центра "Казань Молл", эвакуировались около 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:02:00+03:00
2025-03-07T21:02:00+03:00
происшествия
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КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на парковке торгового центра "Казань Молл", эвакуировались около 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Татарстану. "Поступило сообщение о горении легкового автомобиля на уровне "Б" подземной парковки торгового центра "Казань Молл" по улице Павлюхина, 91, в Казани. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 800 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По информации МЧС, по прибытии пожарных подразделений установлено, что на уровне "Б" подземной парковки наблюдалось слабое задымление, угрозы перехода дыма и огня на торговые этажи не было. Пожарные потушили горевший легковой автомобиль Ford Siesta. Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России.
https://ria.ru/20250223/pozhar-2001141055.html
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происшествия, россия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На парковке ТЦ "Казань Молл" загорелся автомобиль

С парковки "Казань Молла" из-за горящей машины эвакуировались около 800 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на парковке торгового центра "Казань Молл", эвакуировались около 800 человек, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Татарстану.
"Поступило сообщение о горении легкового автомобиля на уровне "Б" подземной парковки торгового центра "Казань Молл" по улице Павлюхина, 91, в Казани. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 800 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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По информации МЧС, по прибытии пожарных подразделений установлено, что на уровне "Б" подземной парковки наблюдалось слабое задымление, угрозы перехода дыма и огня на торговые этажи не было.
Пожарные потушили горевший легковой автомобиль Ford Siesta.
Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России.
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