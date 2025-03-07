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В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 07.03.2025
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15:35 07.03.2025 (обновлено: 15:48 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/pozhar-2003650325.html
В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом
В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 07.03.2025
В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом
Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81, к тушению огня привлечены 26 человек и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:35:00+03:00
2025-03-07T15:48:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81, к тушению огня привлечены 26 человек и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области."Обороны 81, дом многоквартирный… привлечены 26 сотрудников МЧС России, 8 единиц техники", - говорится в сообщении.На данный момент нет информации о площади пожара, эта информация уточняется, отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Также пока ничего не известно о пострадавших.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом

МЧС: пожар в жилом доме в Ростове-на-Дону тушат 26 человек и 8 единиц техники

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиНа месте пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
На месте пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
На месте пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81, к тушению огня привлечены 26 человек и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
"Обороны 81, дом многоквартирный… привлечены 26 сотрудников МЧС России, 8 единиц техники", - говорится в сообщении.
На данный момент нет информации о площади пожара, эта информация уточняется, отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Также пока ничего не известно о пострадавших.
Последствия пожара в частном доме в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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5 марта, 08:51
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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