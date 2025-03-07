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В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом
В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 07.03.2025
В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом
Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81, к тушению огня привлечены 26 человек и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:35:00+03:00
2025-03-07T15:35:00+03:00
2025-03-07T15:48:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81, к тушению огня привлечены 26 человек и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области."Обороны 81, дом многоквартирный… привлечены 26 сотрудников МЧС России, 8 единиц техники", - говорится в сообщении.На данный момент нет информации о площади пожара, эта информация уточняется, отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Также пока ничего не известно о пострадавших.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом
МЧС: пожар в жилом доме в Ростове-на-Дону тушат 26 человек и 8 единиц техники