https://ria.ru/20250307/pozhar-2003650325.html

В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом

В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 07.03.2025

В Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом

Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81, к тушению огня привлечены 26 человек и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:35:00+03:00

2025-03-07T15:35:00+03:00

2025-03-07T15:48:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003650827_0:248:960:788_1920x0_80_0_0_e64521ef5aa77408e3f75702313d60bd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар – РИА Новости. Многоквартирный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Обороны 81, к тушению огня привлечены 26 человек и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области."Обороны 81, дом многоквартирный… привлечены 26 сотрудников МЧС России, 8 единиц техники", - говорится в сообщении.На данный момент нет информации о площади пожара, эта информация уточняется, отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Также пока ничего не известно о пострадавших.

https://ria.ru/20250305/pozhar-2003120847.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)