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В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами

В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами - РИА Новости, 07.03.2025

В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами

Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:11:00+03:00

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2025-03-07T07:11:00+03:00

происшествия

россия

сходня

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано, сообщает МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1,6 тысячи "квадратов", пожар локализован. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Сходне", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002884138.html

россия

сходня

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, сходня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)