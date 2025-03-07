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В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами
В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами - РИА Новости, 07.03.2025
В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами
Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:11:00+03:00
2025-03-07T07:11:00+03:00
2025-03-07T07:11:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано, сообщает МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1,6 тысячи "квадратов", пожар локализован. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Сходне", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, сходня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сходня, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами
МЧС: в Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами