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В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами - РИА Новости, 07.03.2025
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07:11 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/pozhar-2003537606.html
В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами
В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами - РИА Новости, 07.03.2025
В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами
Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:11:00+03:00
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происшествия
россия
сходня
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано, сообщает МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1,6 тысячи "квадратов", пожар локализован. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Сходне", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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россия
сходня
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происшествия, россия, сходня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сходня, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами

МЧС: в Сходне ликвидировали открытое горение на складе с паллетами

© МЧС России по Московской областиСотрудники МЧС России борются с пожаром на складе на площади 1,6 тысячи квадратных метров в Подмосковье
Сотрудники МЧС России борются с пожаром на складе на площади 1,6 тысячи квадратных метров в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© МЧС России по Московской области
Сотрудники МЧС России борются с пожаром на складе на площади 1,6 тысячи квадратных метров в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе с паллетами в подмосковной Сходне ликвидировано, сообщает МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1,6 тысячи "квадратов", пожар локализован.
"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Сходне", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияРоссияСходняМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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