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В Подмосковье локализовали пожар на складе с паллетами
В Подмосковье локализовали пожар на складе с паллетами - РИА Новости, 07.03.2025
В Подмосковье локализовали пожар на складе с паллетами
Склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1,6 тысячи "квадратов", пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:58:00+03:00
2025-03-07T04:58:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1,6 тысячи "квадратов", пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Загорание произошло на складе с паллетами в микрорайоне Сходня, улица Некрасова, дом 2. Площадь пожара составила 1,6 тысяч квадратных метров. Площадь обрушения кровли 800 квадратных метров. Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении. Отмечается, что быстрому распространению огня способствовало высокая пожарная нагрузка внутри склада. К тушению привлечены 49 человек и 15 единиц техники.
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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, сходня, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Россия, Сходня, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали пожар на складе с паллетами
МЧС: в Сходне локализовали пожар на складе на площади 1,6 тысячи "квадратов"