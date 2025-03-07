https://ria.ru/20250307/poshliny-2003533495.html
Ван И заявил, что США не должны вводить новые пошлины
Ван И заявил, что США не должны вводить новые пошлины - РИА Новости, 07.03.2025
Ван И заявил, что США не должны вводить новые пошлины
США не должны безосновательно вводить новые пошлины, это не поведение ответственной крупной страны, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:03:00+03:00
2025-03-07T06:03:00+03:00
2025-03-07T06:03:00+03:00
сша
китай
ван и (политик)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. США не должны безосновательно вводить новые пошлины, это не поведение ответственной крупной страны, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Китайская сторона в духе гуманизма предоставила США разного рода помощь, но США не должны на добро отвечать злом, а тем более безосновательно вводить новые пошлины — это не поведение ответственной крупной страны", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003533327.html
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сша, китай, ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Китай, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Ван И заявил, что США не должны вводить новые пошлины
Ван И: США не должны вводить новые пошлины