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Глава Пентагона назвал условие возобновления помощи Киеву
Глава Пентагона назвал условие возобновления помощи Киеву - РИА Новости, 07.03.2025
Глава Пентагона назвал условие возобновления помощи Киеву
Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:46:00+03:00
2025-03-07T01:46:00+03:00
2025-03-07T01:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Как сообщил президент, пока она (помощь — Прим. ред.) на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру", — сказал Хегсет журналистам.Он подчеркнул, что США следят за заявлениями из Киева, и пока "воодушевлены увиденными знаками". "В конце концов президент определит, но пока она (Помощь — Прим. ред) на паузе", — добавил глава Пентагона.Ранее министерство обороны США подтвердило РИА Новости, что с вечера понедельника отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение касается, в том числе, и того оружия, которое находилось в пути на Украину.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
https://ria.ru/20250306/prekraschenie-2003344424.html
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В мире, Киев, США, Украина, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Глава Пентагона назвал условие возобновления помощи Киеву
Хегсет: Трамп будет помогать Украине, когда Киев докажет стремление к миру