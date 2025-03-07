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Польша может выйти из конвенций о минах и кассетных снарядах - РИА Новости, 07.03.2025
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16:07 07.03.2025 (обновлено: 16:10 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/polsha-2003658311.html
Польша может выйти из конвенций о минах и кассетных снарядах
Польша может выйти из конвенций о минах и кассетных снарядах - РИА Новости, 07.03.2025
Польша может выйти из конвенций о минах и кассетных снарядах
Польша рассматривает выход из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:07:00+03:00
2025-03-07T16:10:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
кассетные боеприпасы
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ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Польша рассматривает выход из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме."Я обратился к главе МО, чтобы он представил свое мнение, и я буду рекомендовать положительный ответ, чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и возможно из Дублинской конвенции. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", - сказал он.Он пояснил, что страна будет использовать все возможное для своей безопасности."Проблема заключается в том, что в нашем окружении, у всех это есть... Все, что может повысить безопасность Польши, будет использовано", - заверил премьер.
https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html
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в мире, польша, дональд туск, кассетные боеприпасы
В мире, Польша, Дональд Туск, кассетные боеприпасы
Польша может выйти из конвенций о минах и кассетных снарядах

Туск: Польша может выйти из конвенций о запрете мин и кассетных снарядов

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Польша рассматривает выход из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме.
"Я обратился к главе МО, чтобы он представил свое мнение, и я буду рекомендовать положительный ответ, чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и возможно из Дублинской конвенции. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", - сказал он.
Он пояснил, что страна будет использовать все возможное для своей безопасности.
"Проблема заключается в том, что в нашем окружении, у всех это есть... Все, что может повысить безопасность Польши, будет использовано", - заверил премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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В миреПольшаДональд Тусккассетные боеприпасы
 
 
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