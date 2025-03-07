https://ria.ru/20250307/polsha-2003658311.html

Польша может выйти из конвенций о минах и кассетных снарядах

Польша может выйти из конвенций о минах и кассетных снарядах - РИА Новости, 07.03.2025

Польша может выйти из конвенций о минах и кассетных снарядах

Польша рассматривает выход из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:07:00+03:00

2025-03-07T16:07:00+03:00

2025-03-07T16:10:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

кассетные боеприпасы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_c91df61e4831103c2a32a73538d0f3a2.jpg

ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Польша рассматривает выход из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме."Я обратился к главе МО, чтобы он представил свое мнение, и я буду рекомендовать положительный ответ, чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и возможно из Дублинской конвенции. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", - сказал он.Он пояснил, что страна будет использовать все возможное для своей безопасности."Проблема заключается в том, что в нашем окружении, у всех это есть... Все, что может повысить безопасность Польши, будет использовано", - заверил премьер.

https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд туск, кассетные боеприпасы