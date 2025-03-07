https://ria.ru/20250307/polsha-2003640199.html

Дуда предложил увеличить расходы на оборону до четырех процентов ВВП

Дуда предложил увеличить расходы на оборону до четырех процентов ВВП - РИА Новости, 07.03.2025

Дуда предложил увеличить расходы на оборону до четырех процентов ВВП

Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:07:00+03:00

2025-03-07T15:07:00+03:00

2025-03-07T16:10:00+03:00

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польша

анджей дуда

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ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП."Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку в конституцию, которая устанавливает как минимум 4% ВВП в год на оборону в Польше, чтобы гарантировать такие траты и укрепление безопасности", - сказал он на брифинге.Дуда выразил надежду, что эта поправка будет принята сеймом в кратчайшие сроки и без проволочек, так как на польской политической арене сейчас установился консенсус, когда речь идет о безопасности."Нам необходимо абсолютное единство в Польше в вопросах безопасности, к счастью, оно все еще сохраняется", — отметил он. "Последний Совет национальной безопасности также показал, что мы спокойно обсуждаем эти вопросы, что эти переговоры всегда носят конструктивный характер, и все к этому относятся серьезно", — добавил президент.Военный бюджет Польши на этот год запланирован на уровне 4,7% ВВП.

https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html

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в мире, польша, анджей дуда, евросоюз, нато