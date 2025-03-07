https://ria.ru/20250307/polsha-2003613874.html

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России - РИА Новости, 07.03.2025

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:22:00+03:00

2025-03-07T13:22:00+03:00

2025-03-07T13:22:00+03:00

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ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. "Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении. Командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с "прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине". "Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - добавляется в заявлении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в конце февраля.

https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html

https://ria.ru/20250307/deputaty-2003573915.html

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