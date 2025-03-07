https://ria.ru/20250307/polnomochiya-2003655158.html

В Самаре экс-главу порта подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Самаре экс-главу порта подозревают в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.03.2025

В Самаре экс-главу порта подозревают в злоупотреблении полномочиями

Бывший генеральный директор АО "Порт Самара" стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом организации в 28 миллионов рублей, сообщило... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:55:00+03:00

2025-03-07T15:55:00+03:00

2025-03-07T15:55:00+03:00

происшествия

жкх

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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Бывший генеральный директор АО "Порт Самара" стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом организации в 28 миллионов рублей, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. "В Самаре возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) бывшим директором речного порта, в результате чего причинен ущерб в 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Преступление выявили сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что в августе 2023 года бывший руководитель организации поручил сдать в качестве лома 31 приспособление подъемных кранов - грейферов. При этом оценка их стоимости не проводилась. В результате незаконных действий организации был причинен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей. Следователи выполняют комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства преступления. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

https://ria.ru/20250210/minoborony-1998424483.html

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происшествия, жкх, россия, самара, следственный комитет россии (ск рф)