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В Самаре экс-главу порта подозревают в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.03.2025
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15:55 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/polnomochiya-2003655158.html
В Самаре экс-главу порта подозревают в злоупотреблении полномочиями
В Самаре экс-главу порта подозревают в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.03.2025
В Самаре экс-главу порта подозревают в злоупотреблении полномочиями
Бывший генеральный директор АО "Порт Самара" стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом организации в 28 миллионов рублей, сообщило... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:55:00+03:00
2025-03-07T15:55:00+03:00
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Бывший генеральный директор АО "Порт Самара" стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом организации в 28 миллионов рублей, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. "В Самаре возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) бывшим директором речного порта, в результате чего причинен ущерб в 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Преступление выявили сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что в августе 2023 года бывший руководитель организации поручил сдать в качестве лома 31 приспособление подъемных кранов - грейферов. При этом оценка их стоимости не проводилась. В результате незаконных действий организации был причинен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей. Следователи выполняют комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства преступления. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
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происшествия, жкх, россия, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре экс-главу порта подозревают в злоупотреблении полномочиями

Против экс-главы порта в Самаре возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Бывший генеральный директор АО "Порт Самара" стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом организации в 28 миллионов рублей, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале.
Самаре возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) бывшим директором речного порта, в результате чего причинен ущерб в 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Преступление выявили сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что в августе 2023 года бывший руководитель организации поручил сдать в качестве лома 31 приспособление подъемных кранов - грейферов. При этом оценка их стоимости не проводилась. В результате незаконных действий организации был причинен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей.
Следователи выполняют комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства преступления. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
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ПроисшествияЖКХРоссияСамараСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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