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В Японии забили тревогу из-за слов Путина об Украине - РИА Новости, 07.03.2025
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22:48 07.03.2025 (обновлено: 22:49 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/politika-2003741862.html
В Японии забили тревогу из-за слов Путина об Украине
В Японии забили тревогу из-за слов Путина об Украине - РИА Новости, 07.03.2025
В Японии забили тревогу из-за слов Путина об Украине
Читатели Yahoo News Japan оценили решительную позицию России в переговорах по украинскому конфликту. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:48:00+03:00
2025-03-07T22:49:00+03:00
в мире
россия
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япония
дональд трамп
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan оценили решительную позицию России в переговорах по украинскому конфликту.Накануне президент Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО. Он заявил, что Москва не собирается никому уступать в украинском конфликте, и России "не нужно ничего чужого, но свое не отдадим"."Но... ведь Крым и Донбасс провозгласили свою независимость от Украины еще в 2014 году, во времена Майдана... Эти территории не были захвачены силой: они вошли в состав России добровольно, по собственному желанию. Украина первой направила туда свои войска", — написал пользователь, комментируя соответствующую новость на японском портале."Действия Путина и Трампа по прекращению огня нацелены на мир. Всем стоит это понять. Такими темпами США выйдет из НАТО", — отметил другой."Совершенно очевидно, что Японии не видать Южных Курил как своих ушей. Пока мы поддерживаем Европу и Украину, о решении территориального спора можно даже не заикаться", — добавил комментатор."Действия Путина имеют смысл. С чего ему отдавать территории, повлекшие за собой смерти и кровь его граждан? Собственный электорат не поймет. Дональд Трамп уже прекратил помогать Украине, в Евросоюзе зияет раскол размером с Марианскую впадину, может, пора прекращать конфликтовать?", — задались вопросом в Сети.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки всех бюллетеней в ДНР за вхождение в состав государства высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР – 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250307/sdelka-2003648567.html
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в мире, россия, украина, япония, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Япония, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО

В Японии забили тревогу из-за слов Путина об Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan оценили решительную позицию России в переговорах по украинскому конфликту.
Накануне президент Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО. Он заявил, что Москва не собирается никому уступать в украинском конфликте, и России "не нужно ничего чужого, но свое не отдадим".
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"Но... ведь Крым и Донбасс провозгласили свою независимость от Украины еще в 2014 году, во времена Майдана... Эти территории не были захвачены силой: они вошли в состав России добровольно, по собственному желанию. Украина первой направила туда свои войска", — написал пользователь, комментируя соответствующую новость на японском портале.
"Действия Путина и Трампа по прекращению огня нацелены на мир. Всем стоит это понять. Такими темпами США выйдет из НАТО", — отметил другой.
"Совершенно очевидно, что Японии не видать Южных Курил как своих ушей. Пока мы поддерживаем Европу и Украину, о решении территориального спора можно даже не заикаться", — добавил комментатор.
"Действия Путина имеют смысл. С чего ему отдавать территории, повлекшие за собой смерти и кровь его граждан? Собственный электорат не поймет. Дональд Трамп уже прекратил помогать Украине, в Евросоюзе зияет раскол размером с Марианскую впадину, может, пора прекращать конфликтовать?", — задались вопросом в Сети.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки всех бюллетеней в ДНР за вхождение в состав государства высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР – 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияУкраинаЯпонияДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
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