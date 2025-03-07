https://ria.ru/20250307/politika-2003741862.html

В Японии забили тревогу из-за слов Путина об Украине

В Японии забили тревогу из-за слов Путина об Украине - РИА Новости, 07.03.2025

В Японии забили тревогу из-за слов Путина об Украине

Читатели Yahoo News Japan оценили решительную позицию России в переговорах по украинскому конфликту. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T22:48:00+03:00

2025-03-07T22:48:00+03:00

2025-03-07T22:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan оценили решительную позицию России в переговорах по украинскому конфликту.Накануне президент Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО. Он заявил, что Москва не собирается никому уступать в украинском конфликте, и России "не нужно ничего чужого, но свое не отдадим"."Но... ведь Крым и Донбасс провозгласили свою независимость от Украины еще в 2014 году, во времена Майдана... Эти территории не были захвачены силой: они вошли в состав России добровольно, по собственному желанию. Украина первой направила туда свои войска", — написал пользователь, комментируя соответствующую новость на японском портале."Действия Путина и Трампа по прекращению огня нацелены на мир. Всем стоит это понять. Такими темпами США выйдет из НАТО", — отметил другой."Совершенно очевидно, что Японии не видать Южных Курил как своих ушей. Пока мы поддерживаем Европу и Украину, о решении территориального спора можно даже не заикаться", — добавил комментатор."Действия Путина имеют смысл. С чего ему отдавать территории, повлекшие за собой смерти и кровь его граждан? Собственный электорат не поймет. Дональд Трамп уже прекратил помогать Украине, в Евросоюзе зияет раскол размером с Марианскую впадину, может, пора прекращать конфликтовать?", — задались вопросом в Сети.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки всех бюллетеней в ДНР за вхождение в состав государства высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР – 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20250307/ukraine-2003666493.html

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в мире, россия, украина, япония, дональд трамп, владимир путин, нато