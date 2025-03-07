https://ria.ru/20250307/pogoda-2003538565.html

Ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта, рассказал синоптик

Ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта, рассказал синоптик - РИА Новости, 07.03.2025

Ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта, рассказал синоптик

Прошедшая ночь в столице стала рекордно теплой для 7 марта как минимум за последние 77 лет, такие температурные показатели практически соответствуют многолетним РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:26:00+03:00

2025-03-07T07:26:00+03:00

2025-03-07T07:26:00+03:00

общество

москва

строгино

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Прошедшая ночь в столице стала рекордно теплой для 7 марта как минимум за последние 77 лет, такие температурные показатели практически соответствуют многолетним показателям мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Майские ночи наступили в Москве: установлен антирекорд минимальной температуры. Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта как минимум за последние 77 лет. Столбик минимального термометра на главной метеостанции ВДНХ показал плюс 6,4, что выше прежнего рекорда теплой ночи, который в 2020 году составлял плюс 5,5. На метеостанции Балчуг минимальная температура составила плюс 6,9, Строгино - плюс 5,8, Тушино - плюс 5,6, Бутово - плюс 5,5", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что в Подмосковье разброс ночных температур составил от плюс 4,9 градуса в Черустях до плюс 6,7 градуса в Ново-Иерусалиме. "Такой температурный фон на 12 градусов теплее нормы климата марта, выше, чем положено в апреле и практически соответствует многолетним показателям мая", - пояснил специалист.

https://ria.ru/20250305/sinoptik-2003114371.html

москва

строгино

московская область (подмосковье)

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общество, москва, строгино, московская область (подмосковье), евгений тишковец