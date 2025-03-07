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Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора - РИА Новости, 07.03.2025
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора
Шестнадцатилетняя жительница Новодвинска Архангельской области подозревается в покушении на диверсию за попытку за денежное вознаграждение поджечь... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:06:00+03:00
2025-03-07T22:06:00+03:00
2025-03-07T22:32:00+03:00
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МУРМАНСК, 7 мар - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Новодвинска Архангельской области подозревается в покушении на диверсию за попытку за денежное вознаграждение поджечь электроподстанциию, сообщает следственное управление СК РФ по Архангельской области. По данным управления, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "По предварительным данным, подозреваемая по заданию куратора за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей незаконно проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске, которую попыталась поджечь", - говорится в сообщении. Поджог девушке не удался. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Как отметили в ведомстве, в ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и пояснила следователю, что таким образом решила заработать, откликнувшись на предложение неизвестного в одном из мессенджеров. У девушки обнаружены и изъяты средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с лицами из-за рубежа.
https://ria.ru/20250225/bashkiriya-2001464469.html
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происшествия, архангельская область, россия, новодвинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Россия, Новодвинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора
СК: 16-летняя жительница Новодвинска пыталась поджечь подстанцию за сто тыс руб