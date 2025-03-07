Рейтинг@Mail.ru
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 07.03.2025 (обновлено: 22:32 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/podstantsiya-2003738464.html
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора - РИА Новости, 07.03.2025
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора
Шестнадцатилетняя жительница Новодвинска Архангельской области подозревается в покушении на диверсию за попытку за денежное вознаграждение поджечь... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:06:00+03:00
2025-03-07T22:32:00+03:00
происшествия
архангельская область
россия
новодвинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
МУРМАНСК, 7 мар - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Новодвинска Архангельской области подозревается в покушении на диверсию за попытку за денежное вознаграждение поджечь электроподстанциию, сообщает следственное управление СК РФ по Архангельской области. По данным управления, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "По предварительным данным, подозреваемая по заданию куратора за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей незаконно проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске, которую попыталась поджечь", - говорится в сообщении. Поджог девушке не удался. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Как отметили в ведомстве, в ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и пояснила следователю, что таким образом решила заработать, откликнувшись на предложение неизвестного в одном из мессенджеров. У девушки обнаружены и изъяты средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с лицами из-за рубежа.
https://ria.ru/20250225/bashkiriya-2001464469.html
https://ria.ru/20250220/diversant-2000485620.html
архангельская область
россия
новодвинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельская область, россия, новодвинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Россия, Новодвинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора

СК: 16-летняя жительница Новодвинска пыталась поджечь подстанцию за сто тыс руб

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 7 мар - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Новодвинска Архангельской области подозревается в покушении на диверсию за попытку за денежное вознаграждение поджечь электроподстанциию, сообщает следственное управление СК РФ по Архангельской области.
По данным управления, возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Подросток, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ
25 февраля, 11:47
"По предварительным данным, подозреваемая по заданию куратора за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей незаконно проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске, которую попыталась поджечь", - говорится в сообщении. Поджог девушке не удался.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Как отметили в ведомстве, в ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и пояснила следователю, что таким образом решила заработать, откликнувшись на предложение неизвестного в одном из мессенджеров.
У девушки обнаружены и изъяты средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с лицами из-за рубежа.
Предотвращение теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
ФСБ показала кадры с ликвидированным диверсантом в Саратовской области
20 февраля, 11:12
 
ПроисшествияАрхангельская областьРоссияНоводвинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала