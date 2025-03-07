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Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину - РИА Новости, 07.03.2025
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11:27 07.03.2025 (обновлено: 11:28 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/podrostok-2003579330.html
Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину
Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину - РИА Новости, 07.03.2025
Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину
Подросток, обвиняемый в подготовке убийства депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича, за которым он охотился с молотком, частично признал вину,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:27:00+03:00
2025-03-07T11:28:00+03:00
происшествия
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саратовская область
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в подготовке убийства депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича, за которым он охотился с молотком, частично признал вину, также он подозревается в участии в деятельности террористической организации, сообщил следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ. Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата. Он по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, а 11 января был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга". Имя депутата в СУСК не называли, однако председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Герой России Александр Янклович (ЕР) заявил, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, претензий к задержанному подростку у него нет. Как передает корреспондент РИА Новости из Волжского районного суда Саратова, где в пятницу рассматривалось ходатайство о продлении ареста подростку, следователь рассказал суду о ходе расследования дела. "В производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области находится уголовное дело в отношении (подростка)… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 – пунктом "б" части 2 статьи 105 УК РФ. Кроме того, в отношении (подростка)… также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), по которой он пока является подозреваемым. Уголовные дела соединены в одном производстве", - сказал следователь. Он уточнил, что по делу назначены судебные экспертизы, такие как комплексная дактилоскопическая, биологическая, компьютерная экспертиза, комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. "В настоящее время экспертизы еще не завершены, заключения не готовы", - добавил он. Ранее суд продлил срок ареста обвиняемому до 12 апреля. По словам следователя, подростку предъявлено обвинение в подготовке убийства депутата, вину он признал частично.
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), саратовская областная дума
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Саратовская областная Дума
Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину

Охотившийся в Саратове за депутатом Янкловичем подросток частично признал вину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в подготовке убийства депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича, за которым он охотился с молотком, частично признал вину, также он подозревается в участии в деятельности террористической организации, сообщил следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ.
Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата. Он по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, а 11 января был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга". Имя депутата в СУСК не называли, однако председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Герой России Александр Янклович (ЕР) заявил, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, претензий к задержанному подростку у него нет.
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Как передает корреспондент РИА Новости из Волжского районного суда Саратова, где в пятницу рассматривалось ходатайство о продлении ареста подростку, следователь рассказал суду о ходе расследования дела.
"В производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области находится уголовное дело в отношении (подростка)… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 – пунктом "б" части 2 статьи 105 УК РФ. Кроме того, в отношении (подростка)… также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), по которой он пока является подозреваемым. Уголовные дела соединены в одном производстве", - сказал следователь.
Он уточнил, что по делу назначены судебные экспертизы, такие как комплексная дактилоскопическая, биологическая, компьютерная экспертиза, комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.
"В настоящее время экспертизы еще не завершены, заключения не готовы", - добавил он.
Ранее суд продлил срок ареста обвиняемому до 12 апреля. По словам следователя, подростку предъявлено обвинение в подготовке убийства депутата, вину он признал частично.
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