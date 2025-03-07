https://ria.ru/20250307/podrostok-2003579330.html

Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину

Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину - РИА Новости, 07.03.2025

Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину

Подросток, обвиняемый в подготовке убийства депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича, за которым он охотился с молотком, частично признал вину,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:27:00+03:00

2025-03-07T11:27:00+03:00

2025-03-07T11:28:00+03:00

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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в подготовке убийства депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича, за которым он охотился с молотком, частично признал вину, также он подозревается в участии в деятельности террористической организации, сообщил следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ. Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата. Он по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, а 11 января был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга". Имя депутата в СУСК не называли, однако председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Герой России Александр Янклович (ЕР) заявил, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, претензий к задержанному подростку у него нет. Как передает корреспондент РИА Новости из Волжского районного суда Саратова, где в пятницу рассматривалось ходатайство о продлении ареста подростку, следователь рассказал суду о ходе расследования дела. "В производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области находится уголовное дело в отношении (подростка)… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 – пунктом "б" части 2 статьи 105 УК РФ. Кроме того, в отношении (подростка)… также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), по которой он пока является подозреваемым. Уголовные дела соединены в одном производстве", - сказал следователь. Он уточнил, что по делу назначены судебные экспертизы, такие как комплексная дактилоскопическая, биологическая, компьютерная экспертиза, комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. "В настоящее время экспертизы еще не завершены, заключения не готовы", - добавил он. Ранее суд продлил срок ареста обвиняемому до 12 апреля. По словам следователя, подростку предъявлено обвинение в подготовке убийства депутата, вину он признал частично.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), саратовская областная дума