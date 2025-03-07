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Подполье сообщило об ударе по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске
Подполье сообщило об ударе по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске - РИА Новости, 07.03.2025
Подполье сообщило об ударе по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске
Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:47:00+03:00
2025-03-07T07:47:00+03:00
2025-03-07T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
сергей лебедев
f-16
украина
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Ивано-Франковск <...>. Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолеты, в том числе F-16", — рассказал собеседник агентства.Ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Тернополе, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Киевской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250302/udar-2002575278.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Сергей Лебедев, F-16, Украина, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске
ВС России нанесли удар по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске