https://ria.ru/20250307/podarok-2003530889.html
Исследование показало, что ждет россиянок в подарок на 8 марта
Исследование показало, что ждет россиянок в подарок на 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025
Исследование показало, что ждет россиянок в подарок на 8 марта
Российских женщин и девушек в качестве подарка на Международный женский день в этом году ждут, скорее всего, цветы, украшения и косметика, растет количество... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:18:00+03:00
2025-03-07T05:18:00+03:00
2025-03-07T05:22:00+03:00
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мтс
8 марта
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российских женщин и девушек в качестве подарка на Международный женский день в этом году ждут, скорее всего, цветы, украшения и косметика, растет количество покупок в этих категориях, рассказали РИА Новости аналитики "МТС банка". "Количество транзакций в цветочных магазинах в первую неделю марта выросло в 3,7 раза по сравнению со средними показателями февраля", - выяснили аналитики, изучив платежные операции по картам банка во всех регионах РФ за февраль-март 2024 и 2025 годов. Вторым по популярности подарком могут стать ювелирные украшения - в предпраздничные дни их покупки выросли в 2,3 раза. На третьем месте - косметика с ростом транзакций на 62%. Также в пятерку самых ожидаемых товаров вошли сувениры и открытки (рост на 51%) и игрушки (на 26%). Самым весомым в плане стоимости из этих подарков стали ювелирные украшения - средний чек на них составил 13 400 рублей, увеличившись за год на 23%. Следом расположились цветы с ростом среднего чека на 14%, до 2 200 рублей, а также косметика, средний чек по которой вырос на 14%, до 1 950 рублей. Бюджетнее всего купить в подарок игрушку - средний чек на них составил 1 640 рублей (рост на 11%), или сувенир - 1 500 рублей (снижение на 10%).
https://ria.ru/20250307/podarki-2003529186.html
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россия, мтс, 8 марта, международный женский день
Россия, МТС, 8 марта, Международный женский день
Исследование показало, что ждет россиянок в подарок на 8 марта
Россиянок на 8 Марта в качестве подарка ждут цветы, украшения и косметика
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российских женщин и девушек в качестве подарка на Международный женский день в этом году ждут, скорее всего, цветы, украшения и косметика, растет количество покупок в этих категориях, рассказали РИА Новости аналитики "МТС банка".
"Количество транзакций в цветочных магазинах в первую неделю марта выросло в 3,7 раза по сравнению со средними показателями февраля", - выяснили аналитики, изучив платежные операции по картам банка во всех регионах РФ
за февраль-март 2024 и 2025 годов.
Вторым по популярности подарком могут стать ювелирные украшения - в предпраздничные дни их покупки выросли в 2,3 раза. На третьем месте - косметика с ростом транзакций на 62%. Также в пятерку самых ожидаемых товаров вошли сувениры и открытки (рост на 51%) и игрушки (на 26%).
Самым весомым в плане стоимости из этих подарков стали ювелирные украшения - средний чек на них составил 13 400 рублей, увеличившись за год на 23%. Следом расположились цветы с ростом среднего чека на 14%, до 2 200 рублей, а также косметика, средний чек по которой вырос на 14%, до 1 950 рублей.
Бюджетнее всего купить в подарок игрушку - средний чек на них составил 1 640 рублей (рост на 11%), или сувенир - 1 500 рублей (снижение на 10%).