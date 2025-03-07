https://ria.ru/20250307/plennyj-2003570999.html

Украинский пленный рассказал, как свои же хотели добить его "Бабой-Ягой"

Украинский пленный рассказал, как свои же хотели добить его "Бабой-Ягой" - РИА Новости, 07.03.2025

Украинский пленный рассказал, как свои же хотели добить его "Бабой-Ягой"

Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Зеленко рассказали в Минобороны РФ, как его раненого хотели добить свои же с помощью сбросов с тяжелого дрона "Баба-Яга". РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:35:00+03:00

2025-03-07T10:35:00+03:00

2025-03-07T10:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Зеленко рассказали в Минобороны РФ, как его раненого хотели добить свои же с помощью сбросов с тяжелого дрона "Баба-Яга". По его словам, в районе Николаево-Дарьино в Курской области он был ранен. "Все начало взрываться, стрельбище, как война... FPV (дрон - ред.) разбила стену на следующий день, а вторая другую стену, но дом не развалило, осколки попали мне в ногу", - сказал Зеленко. Пленный поведал, что у него сели батарейки в радиостанции, он пытался дойти до позиций 61-й бригады, вызывал помощь, но ему отказали в эвакуации, а потом свои же и вовсе решили добить его сбросами с тяжёлого квадрокоптера "Баба-Яга". В сообщении Минобороны РФ отмечается, что Зеленко воевал в составе механизированной бригады в Курской области, участвовал в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района. По его словам, командование ВСУ неоднократно отдавало преступные приказы о расправе над мирным населением.

https://ria.ru/20250306/plennyy-2003388039.html

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность