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Украинский пленный рассказал, как свои же хотели добить его "Бабой-Ягой"
Украинский пленный рассказал, как свои же хотели добить его "Бабой-Ягой" - РИА Новости, 07.03.2025
Украинский пленный рассказал, как свои же хотели добить его "Бабой-Ягой"
Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Зеленко рассказали в Минобороны РФ, как его раненого хотели добить свои же с помощью сбросов с тяжелого дрона "Баба-Яга". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:35:00+03:00
2025-03-07T10:35:00+03:00
2025-03-07T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Зеленко рассказали в Минобороны РФ, как его раненого хотели добить свои же с помощью сбросов с тяжелого дрона "Баба-Яга". По его словам, в районе Николаево-Дарьино в Курской области он был ранен. "Все начало взрываться, стрельбище, как война... FPV (дрон - ред.) разбила стену на следующий день, а вторая другую стену, но дом не развалило, осколки попали мне в ногу", - сказал Зеленко. Пленный поведал, что у него сели батарейки в радиостанции, он пытался дойти до позиций 61-й бригады, вызывал помощь, но ему отказали в эвакуации, а потом свои же и вовсе решили добить его сбросами с тяжёлого квадрокоптера "Баба-Яга". В сообщении Минобороны РФ отмечается, что Зеленко воевал в составе механизированной бригады в Курской области, участвовал в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района. По его словам, командование ВСУ неоднократно отдавало преступные приказы о расправе над мирным населением.
https://ria.ru/20250306/plennyy-2003388039.html
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Украинский пленный рассказал, как свои же хотели добить его "Бабой-Ягой"
Украинский пленный Зеленко заявил, что свои же хотели добить его "Бабой-Ягой"