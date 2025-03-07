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Песков: инициатива провести встречу с участницами СВО принадлежит Путину - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 07.03.2025 (обновлено: 13:14 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/peskov-2003610991.html
Песков: инициатива провести встречу с участницами СВО принадлежит Путину
Песков: инициатива провести встречу с участницами СВО принадлежит Путину - РИА Новости, 07.03.2025
Песков: инициатива провести встречу с участницами СВО принадлежит Путину
Инициатива провести встречу с участницами СВО и вдовами погибших бойцов принадлежит лично президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:11:00+03:00
2025-03-07T13:14:00+03:00
дмитрий песков
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Инициатива провести встречу с участницами СВО и вдовами погибших бойцов принадлежит лично президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент в четверг в преддверии МЕждународного женского дня встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин."Инициатива принадлежит президенту. Это именно его инициатива. Кандидатуры подбираются фондом. Анна Цивилёва руководит этим фондом и, конечно, она главный координатор", - сказал журналистам Песков.Он также напомнил, что встреча продолжалась меньше четырех часов, но была "весьма продолжительная и содержательная".
https://ria.ru/20250306/putin--2003481693.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html
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дмитрий песков, в мире
Дмитрий Песков, В мире, Специальная военная операция на Украине
Песков: инициатива провести встречу с участницами СВО принадлежит Путину

Песков: инициатива по встрече с участницами СВО и вдовами принадлежит Путину

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Инициатива провести встречу с участницами СВО и вдовами погибших бойцов принадлежит лично президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент в четверг в преддверии МЕждународного женского дня встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Инициатива принадлежит президенту. Это именно его инициатива. Кандидатуры подбираются фондом. Анна Цивилёва руководит этим фондом и, конечно, она главный координатор", - сказал журналистам Песков.
Он также напомнил, что встреча продолжалась меньше четырех часов, но была "весьма продолжительная и содержательная".
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