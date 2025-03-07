https://ria.ru/20250307/peskov-2003610991.html

Песков: инициатива провести встречу с участницами СВО принадлежит Путину

Песков: инициатива провести встречу с участницами СВО принадлежит Путину - РИА Новости, 07.03.2025

Песков: инициатива провести встречу с участницами СВО принадлежит Путину

Инициатива провести встречу с участницами СВО и вдовами погибших бойцов принадлежит лично президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:11:00+03:00

2025-03-07T13:11:00+03:00

2025-03-07T13:14:00+03:00

дмитрий песков

в мире

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Инициатива провести встречу с участницами СВО и вдовами погибших бойцов принадлежит лично президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент в четверг в преддверии МЕждународного женского дня встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин."Инициатива принадлежит президенту. Это именно его инициатива. Кандидатуры подбираются фондом. Анна Цивилёва руководит этим фондом и, конечно, она главный координатор", - сказал журналистам Песков.Он также напомнил, что встреча продолжалась меньше четырех часов, но была "весьма продолжительная и содержательная".

https://ria.ru/20250306/putin--2003481693.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003469667.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, в мире