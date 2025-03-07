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Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном разоружении
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном разоружении - РИА Новости, 07.03.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном разоружении
Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:10:00+03:00
2025-03-07T13:10:00+03:00
2025-03-07T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "Пока никаких конкретных переговоров не было. И пока нет понимания, когда такие контакты могут быть начаты и где", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.
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Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном разоружении
Песков: переговоров по контролю за вооружениями между Россией и США не было