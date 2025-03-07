https://ria.ru/20250307/peskov-2003610105.html

Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном разоружении

Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном разоружении - РИА Новости, 07.03.2025

Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном разоружении

Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:10:00+03:00

2025-03-07T13:10:00+03:00

2025-03-07T13:10:00+03:00

россия

сша

китай

дмитрий песков

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "Пока никаких конкретных переговоров не было. И пока нет понимания, когда такие контакты могут быть начаты и где", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003605756.html

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россия, сша, китай, дмитрий песков, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире