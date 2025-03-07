https://ria.ru/20250307/peskov-2003609423.html

Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2025

Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил всех женщин с Международным женским днем и пожелал солнечной весны. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:08:00+03:00

2025-03-07T13:08:00+03:00

2025-03-07T13:08:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797523_0:70:2951:1730_1920x0_80_0_0_6570fc4c75223540cdaa52ea83d17b05.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил всех женщин с Международным женским днем и пожелал солнечной весны. "Пользуясь случаем, я хочу всех женщин поздравить с наступающим 8 Марта и пожелать весны, хорошей солнечной весны", - сказал Песков. Международный женский день 8 Марта в этом году выпал на субботу.

https://ria.ru/20250305/mishustin-2003232669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий песков