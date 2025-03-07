Рейтинг@Mail.ru
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/peskov-2003609423.html
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2025
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил всех женщин с Международным женским днем и пожелал солнечной весны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:08:00+03:00
2025-03-07T13:08:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797523_0:70:2951:1730_1920x0_80_0_0_6570fc4c75223540cdaa52ea83d17b05.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил всех женщин с Международным женским днем и пожелал солнечной весны. "Пользуясь случаем, я хочу всех женщин поздравить с наступающим 8 Марта и пожелать весны, хорошей солнечной весны", - сказал Песков. Международный женский день 8 Марта в этом году выпал на субботу.
https://ria.ru/20250305/mishustin-2003232669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797523_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_8664ab31f2d55e152f6cf3a0e2191d88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта и пожелал солнечной весны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил всех женщин с Международным женским днем и пожелал солнечной весны.
"Пользуясь случаем, я хочу всех женщин поздравить с наступающим 8 Марта и пожелать весны, хорошей солнечной весны", - сказал Песков.
Международный женский день 8 Марта в этом году выпал на субботу.
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс Подосинки - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Запад хотел лишить российских женщин цветов, заявил Мишустин
5 марта, 15:42
 
ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала