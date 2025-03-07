https://ria.ru/20250307/peskov-2003609423.html
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2025
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил всех женщин с Международным женским днем и пожелал солнечной весны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:08:00+03:00
2025-03-07T13:08:00+03:00
2025-03-07T13:08:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил всех женщин с Международным женским днем и пожелал солнечной весны. "Пользуясь случаем, я хочу всех женщин поздравить с наступающим 8 Марта и пожелать весны, хорошей солнечной весны", - сказал Песков. Международный женский день 8 Марта в этом году выпал на субботу.
https://ria.ru/20250305/mishustin-2003232669.html
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Песков поздравил женщин с наступающим 8 Марта и пожелал солнечной весны