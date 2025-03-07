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Кремль: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона - РИА Новости, 07.03.2025
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12:57 07.03.2025 (обновлено: 13:07 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/peskov-2003605092.html
Кремль: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона
Кремль: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона - РИА Новости, 07.03.2025
Кремль: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона
Удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины, не является ответом России на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о частичном перемирии, это... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:57:00+03:00
2025-03-07T13:07:00+03:00
украина
эммануэль макрон
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины, не является ответом России на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о частичном перемирии, это делается в рамках СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, мы не согласны с такой точкой зрения. Наши военные продолжают специальную военную операцию, в рамках этой операции поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством оружия на Украине", - сказал Песков, комментируя заявления о том, что РФ нанесла удар по энергообъектам Украины как ответ на предложения Макрона о частичном перемирии.Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон уточнил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта было бы сложно контролировать соблюдение перемирия.
https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html
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украина, эммануэль макрон, россия, дмитрий песков, франция, в мире
Украина, Эммануэль Макрон, Россия, Дмитрий Песков, Франция, В мире
Кремль: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона

Песков: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины, не является ответом России на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о частичном перемирии, это делается в рамках СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не согласны с такой точкой зрения. Наши военные продолжают специальную военную операцию, в рамках этой операции поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством оружия на Украине", - сказал Песков, комментируя заявления о том, что РФ нанесла удар по энергообъектам Украины как ответ на предложения Макрона о частичном перемирии.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон уточнил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта было бы сложно контролировать соблюдение перемирия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Борьба будет непримиримой: Макрон открывает новый фронт
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УкраинаЭммануэль МакронРоссияДмитрий ПесковФранцияВ мире
 
 
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