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Пентагон решил радикально избавиться от "геев" - РИА Новости, 07.03.2025
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13:56 07.03.2025 (обновлено: 14:05 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/pentagon-2003620906.html
Пентагон решил радикально избавиться от "геев"
Пентагон решил радикально избавиться от "геев" - РИА Новости, 07.03.2025
Пентагон решил радикально избавиться от "геев"
Пентагон в рамках борьбы с политикой "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) пометил более 26 тысяч материалов "для удаления", среди них изображения... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:56:00+03:00
2025-03-07T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пентагон в рамках борьбы с политикой "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) пометил более 26 тысяч материалов "для удаления", среди них изображения людей с фамилией "Гей", а также бомбардировщик B-29 Enola Gay, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на базу данных. Ранее издание Breitbart сообщало, что Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области DEI. Отмечалось, что к материалам в сфере DEI относится информация о "критической расовой теории, гендерной идеологии и особом отношении к лицам по признаку пола, расы или этнической принадлежности". "В некоторых случаях фотографии помечались "для удаления", по-видимому, только потому, что в (названии - ред.) файла было слово "гей", включая военнослужащих с такой фамилией и изображение самолета B-29 Enola Gay, который сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии во время Второй мировой войны", - говорится в материале агентства. Кроме того, по информации агентства, несколько фотографий проекта дноуглубительных работ инженерного корпуса армии в Калифорнии также были помечены "для удаления", поскольку, по-видимому, на снимке был изображен местный инженер с фамилией "Гей". По данным агентства, более 26 тысяч изображений во всех военных подразделениях были помечены "для удаления". По словам источника агентства, всего может быть удалено до 100 тысяч изображений или публикаций, в том числе в социальных сетях и на интернет-сайтах. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
https://ria.ru/20250206/amerikantsy-1997668320.html
https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html
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в мире, калифорния, дональд трамп, министерство обороны сша, сша
В мире, Калифорния, Дональд Трамп, Министерство обороны США, США
Пентагон решил радикально избавиться от "геев"

AP: Пентагон хочет убрать материалы со словом гей, даже если это фамилия

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoМинистерство обороны США
Министерство обороны США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Министерство обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пентагон в рамках борьбы с политикой "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) пометил более 26 тысяч материалов "для удаления", среди них изображения людей с фамилией "Гей", а также бомбардировщик B-29 Enola Gay, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на базу данных.
Ранее издание Breitbart сообщало, что Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области DEI. Отмечалось, что к материалам в сфере DEI относится информация о "критической расовой теории, гендерной идеологии и особом отношении к лицам по признаку пола, расы или этнической принадлежности".
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"В некоторых случаях фотографии помечались "для удаления", по-видимому, только потому, что в (названии - ред.) файла было слово "гей", включая военнослужащих с такой фамилией и изображение самолета B-29 Enola Gay, который сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии во время Второй мировой войны", - говорится в материале агентства.
Кроме того, по информации агентства, несколько фотографий проекта дноуглубительных работ инженерного корпуса армии в Калифорнии также были помечены "для удаления", поскольку, по-видимому, на снимке был изображен местный инженер с фамилией "Гей".
По данным агентства, более 26 тысяч изображений во всех военных подразделениях были помечены "для удаления". По словам источника агентства, всего может быть удалено до 100 тысяч изображений или публикаций, в том числе в социальных сетях и на интернет-сайтах.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
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