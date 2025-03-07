https://ria.ru/20250307/pensii-2003525621.html

Россиянам рассказали, как вырастет социальная пенсия с 1 апреля

Россиянам рассказали, как вырастет социальная пенсия с 1 апреля - РИА Новости, 07.03.2025

Россиянам рассказали, как вырастет социальная пенсия с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 14,75% с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:49:00+03:00

2025-03-07T02:49:00+03:00

2025-03-07T02:55:00+03:00

общество

россия

ленинград

марина солодовникова

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 14,75% с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% - ред.)... С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)", - сказала Солодовникова. Она отметила, что получателями такого вида пенсии могут быть россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и других). В таком случае пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного срока в 65 и 70 лет соответственно для женщин и мужчин. Социальные пенсии также получают по инвалидности или по случаю потери кормильца. "Индексация также коснется получателей пенсий в соответствии с ФЗ-166, это такие категории, как ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и ряд других. Общее количество получателей таких пенсий примерно 700 тысяч человек", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html

https://ria.ru/20250302/pensiya-2002584691.html

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общество, россия, ленинград, марина солодовникова