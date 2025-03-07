Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как вырастет социальная пенсия с 1 апреля - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 07.03.2025 (обновлено: 02:55 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/pensii-2003525621.html
Россиянам рассказали, как вырастет социальная пенсия с 1 апреля
Россиянам рассказали, как вырастет социальная пенсия с 1 апреля - РИА Новости, 07.03.2025
Россиянам рассказали, как вырастет социальная пенсия с 1 апреля
Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 14,75% с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:49:00+03:00
2025-03-07T02:55:00+03:00
общество
россия
ленинград
марина солодовникова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 14,75% с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% - ред.)... С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)", - сказала Солодовникова. Она отметила, что получателями такого вида пенсии могут быть россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и других). В таком случае пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного срока в 65 и 70 лет соответственно для женщин и мужчин. Социальные пенсии также получают по инвалидности или по случаю потери кормильца. "Индексация также коснется получателей пенсий в соответствии с ФЗ-166, это такие категории, как ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и ряд других. Общее количество получателей таких пенсий примерно 700 тысяч человек", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html
https://ria.ru/20250302/pensiya-2002584691.html
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ленинград, марина солодовникова
Общество, Россия, Ленинград, Марина Солодовникова
Россиянам рассказали, как вырастет социальная пенсия с 1 апреля

Экономист Солодовникова: социальная пенсия вырастет до 15,5 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 14,75% с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% - ред.)... С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)", - сказала Солодовникова.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян
5 марта, 02:22
Она отметила, что получателями такого вида пенсии могут быть россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и других). В таком случае пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного срока в 65 и 70 лет соответственно для женщин и мужчин. Социальные пенсии также получают по инвалидности или по случаю потери кормильца.
"Индексация также коснется получателей пенсий в соответствии с ФЗ-166, это такие категории, как ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и ряд других. Общее количество получателей таких пенсий примерно 700 тысяч человек", - добавила эксперт.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Перерасчет пенсии в 2025 году: как увеличатся выплаты пенсионерам
2 марта, 15:44
 
ОбществоРоссияЛенинградМарина Солодовникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала