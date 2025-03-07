https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html

В Подмосковье возбудили дело после отравления детей соевыми палочками

В Подмосковье возбудили дело после отравления детей соевыми палочками - РИА Новости, 07.03.2025

В Подмосковье возбудили дело после отравления детей соевыми палочками

Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту массового отравления школьников продуктами питания в Красноармейске, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:25:00+03:00

2025-03-07T14:25:00+03:00

2025-03-07T14:25:00+03:00

происшествия

россия

красноармейск

пушкино

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту массового отравления школьников продуктами питания в Красноармейске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следственным отделом по Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление несовершеннолетних (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как установлено ведомством, 6 марта пятеро школьников 2013 года рождения, находясь в общеобразовательном учреждении, съели закуски неустановленной марки, произведенные в КНР. Через непродолжительно время они почувствовали себя плохо и были госпитализированы в медицинское учреждение с симптомами отравления, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. "Следователями и криминалистами совместно с представителями прокуратуры и Роспотребнадзора по месту приобретения пищевой продукции проведен осмотр места происшествия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также нереализованная партия проданного несовершеннолетним товара и сертификаты соответствия на продукцию. Кроме того, торговый павильон опечатан и закрыт", - добавили в главке.

https://ria.ru/20250228/habarovsk-2002117448.html

россия

красноармейск

пушкино

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, красноармейск, пушкино, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)