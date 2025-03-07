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В Подмосковье возбудили дело после отравления детей соевыми палочками - РИА Новости, 07.03.2025
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14:25 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html
В Подмосковье возбудили дело после отравления детей соевыми палочками
В Подмосковье возбудили дело после отравления детей соевыми палочками - РИА Новости, 07.03.2025
В Подмосковье возбудили дело после отравления детей соевыми палочками
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту массового отравления школьников продуктами питания в Красноармейске, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:25:00+03:00
2025-03-07T14:25:00+03:00
происшествия
россия
красноармейск
пушкино
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту массового отравления школьников продуктами питания в Красноармейске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следственным отделом по Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление несовершеннолетних (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как установлено ведомством, 6 марта пятеро школьников 2013 года рождения, находясь в общеобразовательном учреждении, съели закуски неустановленной марки, произведенные в КНР. Через непродолжительно время они почувствовали себя плохо и были госпитализированы в медицинское учреждение с симптомами отравления, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. "Следователями и криминалистами совместно с представителями прокуратуры и Роспотребнадзора по месту приобретения пищевой продукции проведен осмотр места происшествия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также нереализованная партия проданного несовершеннолетним товара и сертификаты соответствия на продукцию. Кроме того, торговый павильон опечатан и закрыт", - добавили в главке.
https://ria.ru/20250228/habarovsk-2002117448.html
россия
красноармейск
пушкино
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, красноармейск, пушкино, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Красноармейск, Пушкино, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье возбудили дело после отравления детей соевыми палочками

СК завел дело после отравления 5 школьников соевыми палочками в Красноармейске

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : СК России
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту массового отравления школьников продуктами питания в Красноармейске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
"Следственным отделом по Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление несовершеннолетних (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как установлено ведомством, 6 марта пятеро школьников 2013 года рождения, находясь в общеобразовательном учреждении, съели закуски неустановленной марки, произведенные в КНР. Через непродолжительно время они почувствовали себя плохо и были госпитализированы в медицинское учреждение с симптомами отравления, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.
"Следователями и криминалистами совместно с представителями прокуратуры и Роспотребнадзора по месту приобретения пищевой продукции проведен осмотр места происшествия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также нереализованная партия проданного несовершеннолетним товара и сертификаты соответствия на продукцию. Кроме того, торговый павильон опечатан и закрыт", - добавили в главке.
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ПроисшествияРоссияКрасноармейскПушкиноСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)
 
 
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