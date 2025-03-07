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Отельеры рассказали о романтических историях, случившихся в гостиницах

Отельеры рассказали о романтических историях, случившихся в гостиницах - РИА Новости, 07.03.2025

Отельеры рассказали о романтических историях, случившихся в гостиницах

Российские отельеры накануне Международного женского дня поделились историями о самых красивых, необычных и романтичных случаях. Чаще всего это были предложения РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T21:02:00+03:00

2025-03-07T21:02:00+03:00

2025-03-07T21:02:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские отельеры накануне Международного женского дня поделились историями о самых красивых, необычных и романтичных случаях. Чаще всего это были предложения руки и сердца и празднование важных дат, свидетелями, а часто и организаторами которых становились сотрудники заведений.Как правило, работники гостиниц узнают о романтичных историях из обращений клиентов в консьерж-службу или к менеджеру по работе с гостями, иногда — уже постфактум в социальных сетях, рассказывает коммерческий директор УК "Васта Отель Менеджмент" Люсине Гуршудян.В хит-параде сюрпризов для дам от сильной половины человечества лидирует доставка комплиментов в отель — игристого вина, цветов и сладостей. На втором месте среди романтических спецзаказов — завтрак в номер, на третьем — красивый ужин.Иногда концепция отелей и традиции помогают справиться с форс-мажором. В Tulip Inn на курорте "Роза Хутор", к примеру, высаживают цветы."Однажды гость организовал свидание в отеле, заказал цветы, но из-за пробки курьер не успевал к назначенному времени. Проблему решили, собрав букет из растений с веранды. Букет получился красивым, свидание прошло отлично", — вспоминают в отеле. Ещё одно памятное событие — изготовление шеф-кондитером специального десерта с кольцом: молодой человек сделал девушке предложение в отеле.Принцы на белом коне тоже приезжают. В комплексе "Удивительная деревня Мандроги" постоялец арендовал дом в традиционном стиле, подъехал к крыльцу в необычном виде и сделал предложение. Его спутница ответила: "Да".В санатории "Волжские дали" гостиничной сети Azimut Hotels когда-то случилась романтическая история — там начали отношения постояльцы, которым было по 80 лет. Они поженились и каждый год отмечают годовщину там же, на берегу Волги.В гостинице Cosmos Moscow Paveletskaya вспоминают, как "проживавший более месяца гость познакомился с официанткой Анастасией и на глазах у всех сделал девушке предложение, пригласив музыкальную группу и застелив вход в отель лепестками роз". Свадьбу сыграли в этой же гостинице.Годовщины свадеб также отмечают красиво. В День всех влюблённых в "Сочи Парк Отеле" 15 пар приняли участие в импровизированном бракосочетании. Под трогательную речь "падре" и в окружении игривых купидонов они подтвердили свои чувства.В Красной Поляне, в отеле Novotel Resort and Spa, вспоминают, как пара отмечала пятую годовщину свадьбы. После романтического ужина гостиница организовала прогулку по живописным окрестностям и уютный вечер в шатре.

https://ria.ru/20250216/turizm-1998675331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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