https://ria.ru/20250307/oteli-2003709380.html
Отельеры рассказали о романтических историях, случившихся в гостиницах
Отельеры рассказали о романтических историях, случившихся в гостиницах - РИА Новости, 07.03.2025
Отельеры рассказали о романтических историях, случившихся в гостиницах
Российские отельеры накануне Международного женского дня поделились историями о самых красивых, необычных и романтичных случаях. Чаще всего это были предложения РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:02:00+03:00
2025-03-07T21:02:00+03:00
2025-03-07T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские отельеры накануне Международного женского дня поделились историями о самых красивых, необычных и романтичных случаях. Чаще всего это были предложения руки и сердца и празднование важных дат, свидетелями, а часто и организаторами которых становились сотрудники заведений.Как правило, работники гостиниц узнают о романтичных историях из обращений клиентов в консьерж-службу или к менеджеру по работе с гостями, иногда — уже постфактум в социальных сетях, рассказывает коммерческий директор УК "Васта Отель Менеджмент" Люсине Гуршудян.В хит-параде сюрпризов для дам от сильной половины человечества лидирует доставка комплиментов в отель — игристого вина, цветов и сладостей. На втором месте среди романтических спецзаказов — завтрак в номер, на третьем — красивый ужин.Иногда концепция отелей и традиции помогают справиться с форс-мажором. В Tulip Inn на курорте "Роза Хутор", к примеру, высаживают цветы."Однажды гость организовал свидание в отеле, заказал цветы, но из-за пробки курьер не успевал к назначенному времени. Проблему решили, собрав букет из растений с веранды. Букет получился красивым, свидание прошло отлично", — вспоминают в отеле. Ещё одно памятное событие — изготовление шеф-кондитером специального десерта с кольцом: молодой человек сделал девушке предложение в отеле.Принцы на белом коне тоже приезжают. В комплексе "Удивительная деревня Мандроги" постоялец арендовал дом в традиционном стиле, подъехал к крыльцу в необычном виде и сделал предложение. Его спутница ответила: "Да".В санатории "Волжские дали" гостиничной сети Azimut Hotels когда-то случилась романтическая история — там начали отношения постояльцы, которым было по 80 лет. Они поженились и каждый год отмечают годовщину там же, на берегу Волги.В гостинице Cosmos Moscow Paveletskaya вспоминают, как "проживавший более месяца гость познакомился с официанткой Анастасией и на глазах у всех сделал девушке предложение, пригласив музыкальную группу и застелив вход в отель лепестками роз". Свадьбу сыграли в этой же гостинице.Годовщины свадеб также отмечают красиво. В День всех влюблённых в "Сочи Парк Отеле" 15 пар приняли участие в импровизированном бракосочетании. Под трогательную речь "падре" и в окружении игривых купидонов они подтвердили свои чувства.В Красной Поляне, в отеле Novotel Resort and Spa, вспоминают, как пара отмечала пятую годовщину свадьбы. После романтического ужина гостиница организовала прогулку по живописным окрестностям и уютный вечер в шатре.
https://ria.ru/20250216/turizm-1998675331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские отельеры накануне Международного женского дня поделились историями о самых красивых, необычных и романтичных случаях. Чаще всего это были предложения руки и сердца и празднование важных дат, свидетелями, а часто и организаторами которых становились сотрудники заведений.
Как правило, работники гостиниц узнают о романтичных историях из обращений клиентов в консьерж-службу или к менеджеру по работе с гостями, иногда — уже постфактум в социальных сетях, рассказывает коммерческий директор УК "Васта Отель Менеджмент" Люсине Гуршудян.
В хит-параде сюрпризов для дам от сильной половины человечества лидирует доставка комплиментов в отель — игристого вина, цветов и сладостей. На втором месте среди романтических спецзаказов — завтрак в номер, на третьем — красивый ужин.
Иногда концепция отелей и традиции помогают справиться с форс-мажором. В Tulip Inn на курорте "Роза Хутор", к примеру, высаживают цветы.
"Однажды гость организовал свидание в отеле, заказал цветы, но из-за пробки курьер не успевал к назначенному времени. Проблему решили, собрав букет из растений с веранды. Букет получился красивым, свидание прошло отлично", — вспоминают в отеле. Ещё одно памятное событие — изготовление шеф-кондитером специального десерта с кольцом: молодой человек сделал девушке предложение в отеле.
Принцы на белом коне тоже приезжают. В комплексе "Удивительная деревня Мандроги" постоялец арендовал дом в традиционном стиле, подъехал к крыльцу в необычном виде и сделал предложение. Его спутница ответила: "Да".
В санатории "Волжские дали" гостиничной сети Azimut Hotels когда-то случилась романтическая история — там начали отношения постояльцы, которым было по 80 лет. Они поженились и каждый год отмечают годовщину там же, на берегу Волги.
В гостинице Cosmos Moscow Paveletskaya вспоминают, как "проживавший более месяца гость познакомился с официанткой Анастасией и на глазах у всех сделал девушке предложение, пригласив музыкальную группу и застелив вход в отель лепестками роз". Свадьбу сыграли в этой же гостинице.
Годовщины свадеб также отмечают красиво. В День всех влюблённых в "Сочи Парк Отеле" 15 пар приняли участие в импровизированном бракосочетании. Под трогательную речь "падре" и в окружении игривых купидонов они подтвердили свои чувства.
В Красной Поляне, в отеле Novotel Resort and Spa, вспоминают, как пара отмечала пятую годовщину свадьбы. После романтического ужина гостиница организовала прогулку по живописным окрестностям и уютный вечер в шатре.