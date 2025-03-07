В Балаково все школы закрылись на карантин из-за ОРВИ
В Балаково все школы закрылись на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ
Учитель в пустом классе . Архивное фото
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Все школы Балаково, третьего по величине города Саратовской области, и прилегающего к нему района с субботы на неделю закрываются на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ среди школьников, сообщил глава района Сергей Барулин.
"С завтрашнего дня все школы города Балаково и Балаковского района закрываются на карантин. Такое решение было принято сегодня на межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Оно связано с высокой заболеваемостью среди школьников. Все школы города Балаково и Балаковского района, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты на карантин с 8 по 16 марта", - написал Барулин в Telegram-канале.
По данным администрации района, в районе действует 47 школ и их филиалов.
Администрация района в Telegram-канале отмечает, что на сегодняшний день в районе из-за заболеваемости ОРВИ закрыто 26 школ, из них семь - полностью.
На сайте администрации района сообщается, что в четверг на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии начальник Северного территориального отдела управления Роспотребнадзора по области Альфия Аблязова рассказала об осложнении ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом. По ее словам, в основном растет заболеваемость среди детей от 7 до 14 лет.
Заместитель начальника отдела по обеспечению организации оказания медицинской помощи управления по организации оказания медицинской помощи Саратовской области Татьяна Шарабанова на заседании сообщила, что с 24 февраля по 2 марта зарегистрирован 3461 случай ОРВИ, половина из которых - среди детей.
"На 41% выросла заболеваемость среди школьников. На сегодняшний день мы дополнительно перепрофилировали одно из инфекционных отделений под заболевших ОРВИ и гриппом. В больнице имеется достаточное количество тестов для определения гриппа, противовирусных медикаментов. Всю необходимую помощь пациенты получают в полном объеме", - приводятся слова Шарабановой в сообщении.
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